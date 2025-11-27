Kylie Kelce ist sichtlich sauer auf die Dallas Cowboys und teilt vor dem Thanksgiving-Duell mit den Kansas City Chiefs ordentlich gegen "America's Team" aus.

An Thanksgiving treffen die Dallas Cowboys auf die Kansas City Chiefs.

Eine Partie, die nicht nur bei den Fans polarisiert. Vor dem Kracher-Duell giftete etwa auch Kylie Kelce, die Ehefrau von Ex-NFL-Star Jason Kelce und Schwägerin von Chiefs-Star Travis Kelce, gegen das Team aus Texas.

"Die können mich mal kreuzweise und, ihr ahnt es schon, sie sollen sich verpissen", pöbelte die 33-Jährige in ihrem Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce".

Grund für die Attacke ist, dass die Cowboys den Spitznamen "America's Team" tragen. Die Vorstellung, dass das Team ganz Amerika repräsentieren würde, ist Kelce zuwider. Stattdessen animierte sie dazu, die Chiefs zu unterstützen: "Feuert nicht die Cowboys an, sondern die Chiefs. Los geht's, Onkel Trav."

Der Spitzname "America's Team" wurde von Producer Bob Ryan geprägt, der die Cowboys damit erstmals 1978 für eine Highlight-Produktion der NFL betitelte.