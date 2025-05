NFL - Cleveland Browns: Saisonaus für Defensivstar - Droht nun das Karriereende?

General Manager Andrew Berry teilte mit, dass Owusu-Koramoah Fortschritte mache. "Jeremiah hat die volle Unterstützung unseres Teams, und wir erwarten, dass er weiterhin ein Teil der Organisation sein wird, auch wenn er in diesem Jahr nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehren wird", erklärte Berry.

Er wurde unmittelbar zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und später wieder entlassen. Bleibende Schäden trug er glücklicherweise nicht davon, dennoch fiel er für den weiteren Saisonverlauf aus. Eine Rückkehr steht auch jetzt in den Sternen.

Owusu-Koramoah hatte sich in Woche acht der vergangenen Spielzeit in der Partie gegen die Baltimore Ravens bei einer Kollision mit Derrick Henry eine Nackenverletzung zu und musste fixiert vom Feld getragen werden.

Jeremiah Owusu-Koramoah zog sich in der vergangenen NFL-Saison eine Nackenverletzung zu. Diese wirkt immer noch nach, der Linebacker wird die kommende Spielzeit verpassen. Ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.

Owusu-Koramoah stand 2021 im Pro Bowl

Man wolle jedoch "keine Vorhersagen über Jeremiahs Football-Zukunft" treffen, was zumindest nicht ausschließt, dass seine Karriere womöglich bereits beendet ist.

Owusu-Koramoah dankte in einem Statement auf Social Media den Fans für ihre Geduld und den Browns für ihre Unterstützung, ebenso den "Weltklasse-Ärzten" während seiner Reha.

"In dieser Saison werde ich zwar nicht spielen, aber ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann - meine Heilung, meine Einstellung und meinen Glauben. Der Körper mag ruhen, aber die Berufung schläft nie", schrieb er.

Owusu-Koramoah war im Draft 2021 in der zweiten Runde von den Browns gedraftet worden. In seinem dritten Jahr wurde er erstmals in den Pro Bowl gewählt. Im Vorjahr hatte er bis zu seiner Verletzung bereits drei Sacks gesammelt.