Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn

NFL - Cleveland Browns: Shedeur Sanders "zofft" sich mit Reporter Tony Grossi

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 08:03 Uhr
  • ran.de

Nach seinem beeindruckenden Debüt für die Cleveland Browns legt sich Quarterback Shedeur Sanders mit einem Reporter an und fordert positive Berichterstattung.

Quarterback Shedeur Sanders von den Cleveland Browns dürfte mit der Berichterstattung zu seiner Person wohl nicht zufrieden sein.

Wie nun ein in den sozialen Medien verbreiteter Videoclip zeigt, stellte er nach seinem starken Debüt für die Browns den erfahrenen Reporter Tony Grossi deshalb zur Rede.

"Tony, ich hoffe, du hast etwas Positives über mich zu sagen. Du sagst nur Negatives über mich", meint Sanders im der verbalen Konfrontation zu Grossi: "Und ich sage: 'Ich habe dir nichts getan.'“

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan

  • Teams

Wie ernst gemeint Sanders die Auseinandersetzung mit Grossi ist, bleibt allerdings fraglich. Denn er bleibt während des Dialogs stets lächelnd und freundlich. Zudem ist auch Grossis Antwort im knapp 30-sekündigen Videoclip nicht klar zu verstehen.

Cleveland Browns: Immer wieder Ärger mit Reporter Grossi

Grossi gilt durchaus als Kritiker der Browns, im Jahr 2020 führte eine Bemerkung des Journalisten über Baker Mayfield sogar zu dessen zwischenzeitlicher Suspendierung.

Er bezeichnete zudem zuvor auch schon den ehemaligen Browns-Besitzer Randy Lerner in einem wohl versehentlichen Tweet als "erbärmliche Figur" und als "unbedeutendsten Milliardär der Welt".

