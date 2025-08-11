Nach seinem beeindruckenden Debüt für die Cleveland Browns legt sich Quarterback Shedeur Sanders mit einem Reporter an und fordert positive Berichterstattung.

Quarterback Shedeur Sanders von den Cleveland Browns dürfte mit der Berichterstattung zu seiner Person wohl nicht zufrieden sein.

Wie nun ein in den sozialen Medien verbreiteter Videoclip zeigt, stellte er nach seinem starken Debüt für die Browns den erfahrenen Reporter Tony Grossi deshalb zur Rede.

"Tony, ich hoffe, du hast etwas Positives über mich zu sagen. Du sagst nur Negatives über mich", meint Sanders im der verbalen Konfrontation zu Grossi: "Und ich sage: 'Ich habe dir nichts getan.'“