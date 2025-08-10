Die Preseason der NFL im Livestream auf Joyn
NFL: Geno Smith mit Stinkefinger Richtung Seattle Seahawks - Pete Carroll reagiert
- Veröffentlicht: 10.08.2025
- 23:00 Uhr
- Tim Rausch
Beim Aufeinandertreffen zwischen den Seattle Seahawks und Las Vegas Raiders sorgte Quarterback Geno Smith mit einer obszönen Geste für Diskussionen. Nun reagierte Head Coach Pete Carroll.
Die NFL-Saison steht in den Startlöchern! Die erste Woche der Preseason-Spiele gab einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und lieferte viel Gesprächsstoff!
Abseits des Rasens sorgte Geno Smith für Schlagzeilen. Der Quarterback der Las Vegas Raiders streckte beim Aufeinandertreffen mit den Seattle Seahawks im Vorfeld der Partie einem Seahawks-Fans die ausgestreckten Mittelfinger entgegen.
Der Fan hielt lachend ein Schild mit der Aufschrift hoch: Wer war der größere Flop? Geno Smith oder JaMarcus Russell?
Die Raiders wählten Russell 2007 im NFL Draft an erster Stelle, der QB floppte und kam nach der Saison 2009 nicht mehr zu einem NFL-Einsatz.
Geno Smith mit Mittelfinger: Pete Carroll äußert sich
Smith galt lange Zeit ebenfalls als ein uneingelöstes Versprechen, ehe der ehemalige Zweitrunden-Pick von 2013 seine Karriere in den letzten drei Spielzeiten bei den Seahawks wieder in Fahrt brachte.
In der diesjährigen Offseason kam er per Trade zu den Raiders. Nach dem Spiel bezog Head Coach Pete Carroll Stellung zu der Mittelfinger-Debatte.
"Haben alle gesehen, was auf dem Schild stand? Nächste Frage!", sagte er auf die Frage eines Reporters, wie er das Verhalten von Smith bewerte. Die Raiders und Seahawks trennten sich in der Partie 23:23, Smith brachte einen von drei Pässen für 15 Yards an.