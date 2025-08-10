Beim Aufeinandertreffen zwischen den Seattle Seahawks und Las Vegas Raiders sorgte Quarterback Geno Smith mit einer obszönen Geste für Diskussionen. Nun reagierte Head Coach Pete Carroll.

NFL Preseason 2025: Kansas City Chiefs verlieren bei Patrick Mahomes' Kurzeinsatz

Die NFL-Saison steht in den Startlöchern! Die erste Woche der Preseason-Spiele gab einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und lieferte viel Gesprächsstoff!

Abseits des Rasens sorgte Geno Smith für Schlagzeilen. Der Quarterback der Las Vegas Raiders streckte beim Aufeinandertreffen mit den Seattle Seahawks im Vorfeld der Partie einem Seahawks-Fans die ausgestreckten Mittelfinger entgegen.

Der Fan hielt lachend ein Schild mit der Aufschrift hoch: Wer war der größere Flop? Geno Smith oder JaMarcus Russell?