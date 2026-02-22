NFL - Cleveland Browns: Teamkollege loben Quarterback Shedeur Sanders

Shedeur Sanders hat eine abwechslungsreiche Rookie-Saison absolviert. Die Browns-Kabine hat er offenbar überzeugt.

Die Rookie-Saison von Shedeur Sanders in der NFL war nicht einfach.

In einem übervollen Quarterback-Raum bei den Cleveland Browns spielte er zunächst keine große Rolle, ehe er nach diversen Wendungen am Ende doch noch Starter wurde. Und hinten raus sogar im Pro Bowl landete.

Während man diese Wahl kontrovers diskutieren sollte, ist es unbestritten, dass sich Sanders für 2026 eine neue Chance als Starter verdient hat.

Ob 1.400 Yards, sieben Touchdowns und zehn Interceptions bei einem Rating von 68,1 Zahlen sind, die einen kommenden Franchise-Quarterback ankündigen, sei dahingestellt.

Fakt ist jedoch: Sanders hat sich innerhalb des Teams Respekt erarbeitet.