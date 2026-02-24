- Anzeige -
American football

NFL: Raiders-Star Maxx Crosby kauft Anteile an Premier-League-Klub

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 12:39 Uhr
  • ran.de
Maxx Crosby zählt zu den bestbezahlten Edge Rushern der NFL.
Maxx Crosby zählt zu den bestbezahlten Edge Rushern der NFL.

In der NFL verdient Maxx Crosby rund 35 Millionen Dollar pro Jahr - jetzt investiert der Raiders-Star in einen Fußballklub aus England.

Maxx Crosby ist ab sofort Teilhaber beim englischen Premier-League-Klub Leeds United, das verkündete der 28-Jährige am Wochenende selbst auf seinen sozialen Medien. "Gewinner erkennen Gewinner. Stolz darauf, in Leeds United zu investieren. Voll dabei für die Kultur", schrieb der Edge Rusher der Las Vegas Raiders auf seinem Profil.

NFL: Crosby nicht einziger prominenter Investor

Crosby ist dabei nicht der einzige amerikanische Sportler, der Teil der Investorengruppe der Whites ist. Zuvor hatten schon NBA-Star Larry Nance Jr. (Atlanta Hawks), Golfer Jordan Spieth und Schwimmer Michael Phelps in Leeds investiert. Zudem sollen Medienberichten zufolge auch Hollywood-Größen und Politiker Interesse geäußert haben.

Haupteigentümer des Klubs bleibt jedoch 49ers Enterprises, also die Gesellschaft, die auch hinter den San Francisco 49ers in der NFL steht. Zudem gehören Red Bull sowie die Schauspieler Russell Crowe und Will Ferrell zu den namhaftesten weiteren Investoren. Aktuell steht der Verein nach seinem Aufstieg im Vorjahr auf Platz 15 der Premier League.

Super Bowl: Fremdgeh-Skandal bei den Seattle Seahawks?

Die Zukunft von Crosby bleibt weiter offen. Er hatte sich zuletzt zurückhaltend zu den Trade-Gerüchten um seine Person geäußert. Die NFL-Insiderin Dianna Russini hatte vor mehreren Wochen berichtet, dass der Edge Rusher gerne unter Mike Vrabel spielen würde, der aktuell als Head Coach der New England Patriots tätig ist.

Ob der 28-Jährige unter dem neuen Raiders-Head-Coach Klint Kubiak seinen wohl vorhandenen Wechselwunsch geändert hat, bleibt offen.

Auch interessant: NFL: Das sind die besten Quarterback-Prospects im Jahrgang 2026

