Maxx Crosby ist ab sofort Teilhaber beim englischen Premier-League-Klub Leeds United, das verkündete der 28-Jährige am Wochenende selbst auf seinen sozialen Medien. "Gewinner erkennen Gewinner. Stolz darauf, in Leeds United zu investieren. Voll dabei für die Kultur", schrieb der Edge Rusher der Las Vegas Raiders auf seinem Profil.

In der NFL verdient Maxx Crosby rund 35 Millionen Dollar pro Jahr - jetzt investiert der Raiders-Star in einen Fußballklub aus England.

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Crosby nicht einziger prominenter Investor

Crosby ist dabei nicht der einzige amerikanische Sportler, der Teil der Investorengruppe der Whites ist. Zuvor hatten schon NBA-Star Larry Nance Jr. (Atlanta Hawks), Golfer Jordan Spieth und Schwimmer Michael Phelps in Leeds investiert. Zudem sollen Medienberichten zufolge auch Hollywood-Größen und Politiker Interesse geäußert haben.

Haupteigentümer des Klubs bleibt jedoch 49ers Enterprises, also die Gesellschaft, die auch hinter den San Francisco 49ers in der NFL steht. Zudem gehören Red Bull sowie die Schauspieler Russell Crowe und Will Ferrell zu den namhaftesten weiteren Investoren. Aktuell steht der Verein nach seinem Aufstieg im Vorjahr auf Platz 15 der Premier League.