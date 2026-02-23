NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce und Patrick Mahomes werden wegen eigenem Restaurant verklagt

Mahomes gab im Vorfeld selbst an, zusammen mit Kelce häufiger Besucher von Noble-33-Restaurants in anderen Städten zu sein, "weswegen es Sinn ergebe, etwas Besonderes in unsere eigene Gemeinde nach Kansas City zu bringen."

Mahomes und Kelce hatten das Steakhouse offiziell am 17. September 2025 im Loews Hotel in Downtown Kansas City eröffnet. Das Restaurant bietet Platz für 238 Gäste auf zwei Etagen.

Jetzt werden sie für diesen Namen verklagt. Die Schuhfirma "1587 Sneakers" hat eine Klage gegen die Spieler der Kansas City Chiefs sowie deren Geschäftspartner, der Gastronomiegruppe "Noble 33", eingereicht und wirft ihnen eine Markenrechtsverletzung vor, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Vor nicht einmal einem Jahr gründeten Patrick Mahomes und Travis Kelce ihr eigenes Steakhouse unter dem Namen "1587 Prime" - eine Kombination aus den Trikotnummern der Beiden.

Travis Kelce und Patrick Mahomes sind 2025 in die Gastronomie eingestiegen. Jetzt erwartet die beiden Chiefs-Stars ein Rechtsstreit wegen dem Namen ihres Restaurants.

NFL: Klage laut Markenrechtsanwalt "schwieriger Fall"

In der Klage wird behauptet, dass "1587 Sneakers" am 13. April 2023 mit dem Verkauf ihrer Schuhe begonnen habe und somit das erste Nutzungsrecht an der Nummer und der Kennzeichnung besitze. Das Schuhunternehmen hat die Marke "1587" jedoch erst im vergangenen Oktober angemeldet und die Anmeldung wird derzeit noch vom US-Patent- und Markenamt geprüft.

Der Markenrechtsanwalt Josh Gerben von Gerben IP, der keine der beiden Parteien vertritt, erklärte gegenüber "ESPN": "Ich denke, das ist ein schwieriger Fall für den Sneaker-Hersteller. Marken können in verschiedenen Branchen nebeneinander bestehen. Sind ein Restaurant und ein Schuhhersteller zu ähnlich, wenn die Marken im Wesentlichen identisch sind? Könnte es bei Verbrauchern zu Verwechslungen kommen, sodass sie glauben, die beiden Unternehmen seien miteinander verbunden?"

Das Sneaker-Unternehmen machte zudem eine Markenrechtsverletzung im Bereich Bekleidung geltend, da 1587 Prime neben Speisen auch Waren mit dem Namen darauf verkauft. Die Sneaker waren bereits so populär, dass sie im vergangenen Jahr in der TV-Show "Shark Tank", einer der weltweit erfolgreichsten Business-Reality-TV-Shows, die Format für Shows wie "Die Höhle der Löwen" in Deutschland geprägt hat, zu sehen waren. Das Unternehmen erhielt dort jedoch von keinem der Investoren ein Angebot.

Der Sneaker-Hersteller fordert die Restaurantkette auf, den Namen nicht mehr zu verwenden, da dies irreführend sei. Das Unternehmen möchte außerdem, dass das Restaurant den Verkauf von Produkten mit diesem Namen einstellt, und fordert Schadenersatz in nicht näher bezifferter Höhe.

"Von Anfang an haben wir unsere aufrichtige Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass es Raum für gegenseitigen Respekt und Verständnis gibt", betonte Adam King, Mitbegründer von 1587 Sneakers, in einer schriftlichen Stellungnahme. "Diese Überzeugung hat sich nicht geändert, und wir hoffen weiterhin, diese Angelegenheit einvernehmlich zu lösen."

Eine Stellungnahme der Beklagten liegt bisher noch nicht vor.

Auch interessant: Cleveland Browns: Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders