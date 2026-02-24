Das Basteln an den NFL -Kadern ist bereits in der Offseason in vollem Gange. Gängige Prozedur vor der Free Agency: das Vergeben des Franchise Tags.

Es ist Zeit für Entscheidungen in der NFL: Die Teams dürfen für Spieler mit auslaufendem Vertrag den Franchise Tag vergeben. Welche Franchises machen davon Gebrauch? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 23.02., 19:07 Uhr: Falcons wollen Kyle Pitts halten +++

+++ Update, 24.02., 10:29 Uhr: George Pickens wohl Favorit auf Cowboys Tag +++

+++ Update, 24.02., 10:29 Uhr: George Pickens wohl Favorit auf Cowboys Tag +++

Die Dallas Cowboys gehen offen damit um, bei welchem Spieler sie ihren Franchise Tag in diesem Jahr benutzen wollen.

"Ja, wir tendieren dazu", sagte Stephen Jones, Sohn von Besitzer Jerry Jones, auf die Frage, ob man Wide Receiver George Pickens damit in Arlington halten wolle.

Das heißt aber nicht, dass Pickens zwingend die Saison 2026 bei den Cowboys verbringt. Sie würden damit lediglich verhindern, dass er in die Free Agency geht und könnten ihn im Anschluss zu einem Team traden, das ihm einen langfristigen Vertrag gibt.