- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Wird George Pickens ein langer Vertrag verwehrt? Franchise-Tag-News und Gerüchte im Ticker

  • Veröffentlicht: 24.02.2026
  • 10:32 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© Imagn Images

Es ist Zeit für Entscheidungen in der NFL: Die Teams dürfen für Spieler mit auslaufendem Vertrag den Franchise Tag vergeben. Welche Franchises machen davon Gebrauch? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Das Basteln an den NFL-Kadern ist bereits in der Offseason in vollem Gange. Gängige Prozedur vor der Free Agency: das Vergeben des Franchise Tags.

Welche Arten von Franchise Tags es gibt und was sie bedeuten, erklären wir hier.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Tom Brady schockt Fußballfans mit Aussage zu Zlatan Ibrahimovic

- Anzeige -

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

Inhalt

- Anzeige -

+++ Update, 24.02., 10:29 Uhr: George Pickens wohl Favorit auf Cowboys Tag +++

Die Dallas Cowboys gehen offen damit um, bei welchem Spieler sie ihren Franchise Tag in diesem Jahr benutzen wollen.

"Ja, wir tendieren dazu", sagte Stephen Jones, Sohn von Besitzer Jerry Jones, auf die Frage, ob man Wide Receiver George Pickens damit in Arlington halten wolle.

Das heißt aber nicht, dass Pickens zwingend die Saison 2026 bei den Cowboys verbringt. Sie würden damit lediglich verhindern, dass er in die Free Agency geht und könnten ihn im Anschluss zu einem Team traden, das ihm einen langfristigen Vertrag gibt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update, 23.02., 19:07 Uhr: Falcons wollen Kyle Pitts halten +++

Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren.

Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin.

Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise Tag zu versehen.

In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Das NFL Network 24/7 live auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Wenn die neue Saison offiziell im nächsten Monat beginnt, wäre der Tight End ein Free Agent gewesen. Durch den Tag ist Pitts nun bis zum Ende der kommenden Saison an die Franchise gebunden.

Mehr News und Videos zur NFL
Mahomes Referee
News

NFL erwägt weitreichende Regeländerung

  • 24.02.2026
  • 10:46 Uhr
December 25, 2024, Hookstown, Pennsylvania, USA: Kansas City Chiefs quarterback PATRICK MAHOMES (15) and tight end TRAVIS KELCE (87) after the NFL, American Football Herren, USA football game betwe...
News

Wegen eines Namens: Mahomes und Kelce verklagt

  • 24.02.2026
  • 10:45 Uhr
December 1, 2025; Foxborough, MA, USA; New England Patriots wide receiver Stefon Diggs (8) on the sideline during the NFL, American Football Herren, USA game between New York Giants and New England...
News

Diggs und Co.: Welche NFL-Stars gecuttet werden könnten

  • 24.02.2026
  • 10:44 Uhr
imago images 1071197220
News

Teamkollege mit dickem Lob für Shedeur Sanders

  • 24.02.2026
  • 10:43 Uhr
imago images 1072063182
News

Scouting Combine: Fernando Mendoza trifft Entscheidung

  • 24.02.2026
  • 10:38 Uhr
Rondale Moore
News

NFL: Vikings-Receiver stirbt mit nur 25 Jahren

  • 24.02.2026
  • 10:36 Uhr

Super Bowl: Fremdgeh-Skandal bei den Seattle Seahawks?

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0
Roger Goodell
News

Bericht: NFL verhandelt mit weiterem Streaming-Dienst

  • 24.02.2026
  • 08:39 Uhr
Colts quarterback Daniel Jones before the game USA, Houston Texans vs Indianapolis Colts, NFL, American Football Herren, USA Week 18, 2025 2026 Season, 04.01.2026 USA, Houston Texans vs Indianapoli...
News

Große Colts-Frage: Wie geht's mit Jones weiter?

  • 24.02.2026
  • 07:21 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 23.02.2026
  • 23:36 Uhr