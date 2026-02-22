- Anzeige -
American Football

NFL: Rondale Moore stirbt mit 25 Jahren - erste Erkenntnisse zur Todesursache des Wide Recievers

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 10:36 Uhr
  • ran.de
Die NFL trauert um Wide Receiver Rondale Moore. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Selbstmord des 25-Jährigen hin.

Tragische Nachrichten aus der NFL: Wide Receiver Rondale Moore ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben.

Wie die Polizei in seinem Heimatort New Albany gegenüber der Nachrichtenagentur "AP" mitteilte, sei Moore in seiner Garage mit einer mutmaßlich selbst zugefügten Schussverletzung aufgefunden worden.

Die Minnesota Vikings, bei denen Moore zuletzt unter Vertrag gestanden hatte, zeigten sich schockiert von der Nachricht. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Rondale Moore", erklärten die Vikings in einer Stellungnahme. "Während wir daran arbeiten, die Fakten zu verstehen, haben wir mit Rondales Familie gesprochen, um ihr unser Beileid und die volle Unterstützung der Minnesota Vikings auszusprechen."

Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

Moore war 2021 als Zweitrundenpick der Arizona Cardinals in die NFL gekommen. Nach drei durchwachsenen Jahren wurde er im März 2024 von den Cardinals zu den Atlanta Falcons getradet. Eine schwere Knieverletzung beendete seine Saison 2024 allerdings schon vor dem Start.

Vikings-Coach "erschüttert" von Moores Tod

Als Free Agent unterschrieb er in der Offseason 2025 einen Vertrag bei den Minnesota Vikings, doch auch in Diensten der Vikings schlug das Verletzungspech bei Moore zu. Im Preseason-Spiel gegen die Houston Texans erlitt er eine schwere Knieverletzung und musste die Saison ebenfalls abschreiben.

Sein letzter Head Coach Kevin O'Connell erklärte, er sei "erschüttert" vom Tod seines Schützlings. "Obwohl Rondale nur kurze Zeit Mitglied der Vikings war, lernten wir ihn gut kennen und schätzen. Er war ein bescheidener, leise sprechender und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war."

Moore sei "diszipliniert, engagiert und belastbar" gewesen, "obwohl er im Laufe seiner Karriere mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die ihn außer Gefecht setzten. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht mehr die Chance haben werden, ihn aufblühen zu sehen", so O'Connell.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

