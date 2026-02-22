- Anzeige -
American Football

NFL Scouting Combine 2026: Fernando Mendoza trifft wohl erste Entscheidung

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 10:38 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/Newscom World

In dieser Woche geht der NFL Scouting Combine über die Bühne. Fernando Mendoza hat jetzt klargestellt, wie er dabei vorgehen wird.

Die Entscheidung ist gefallen: Fernando Mendoza wird beim NFL Scouting Combine in dieser Woche in Indianapolis keine Bälle werfen. Das berichtet "ESPN".

Der Quarterback gilt beim Draft im Frühjahr als Nummer-eins-Pick und klares Ziel der Las Vegas Raiders, die den First-Overall-Pick inne haben. Die Franchise wird das Top-Prospect somit in Indianapolis also zwar sprechen können, aber nicht in Aktion sehen.

Mendoza wird stattdessen am 1. April beim Pro Day seines Colleges zeigen, was er kann. Demnach möchte er dort seine Teamkollegen ins Rampenlicht rücken, wie die Wide Receiver Elijah Sarratt, Omar Cooper Jr. und E.J. Williams Jr., die Tight Ends Riley Nowakowski und Holden Staes sowie die Running Backs Roman Hemby und Kaelon Black.

VIDEO: Tom Brady bekommt verbalen Konter: "Belichick und seine Freundin verdienen Lob"

Fernando Mendoza: Vorspielen beim Pro Day mit seinen Hoosiers-Teamkollegen

Eine große Überraschung ist die Entscheidung nicht, denn Mendoza hatte es bereits rund um den Super Bowl in der "The Pat McAfee Show" angedeutet.

"Beim Combine wirfst du mit Receivern, die du nicht kennst. Das ist eine komplett andere Situation", sagte Mendoza. "Ich will sicherstellen, dass ich meinen Jungs die bestmögliche Bühne gebe. Ich will beim Pro Day mit meinen Receivern und Running Backs werfen und mit den Jungs zusammen dort sein."

Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass seine Saison durch den Gewinn der National Championships mit den Indiana Hoosiers lang war.

"19. Januar - das ist nicht lange her. Viele von uns waren einfach platt. Ich bin zum Glück in der Position, dass ich beim Combine nicht werfen muss. Aber einige unserer Jungs schon - Kaelon Black hat sogar noch im Senior Bowl gespielt. Das war Spiel Nummer 17. Das ist im Grunde eine komplette NFL-Saison."

