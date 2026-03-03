- Anzeige -
Entlassung oder Trade

NFL - Kansas City Chiefs trennen sich von Offense-Star und sparen massig Cap Space ein

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 07:04 Uhr
  • ran.de

Die Kansas City Chiefs werden sich von einem Starter in der Offense trennen. Die Frage ist nur, ob Offensive Lineman Jawaan Taylor getradet oder entlassen wird.

Die Kansas City Chiefs werde in der laufenden NFL-Offseason einen bedeutenden Kaderwechsel vornehmen.

Laut einem Bericht von Adam Schefter haben die Chiefs ihren Offensive Tackle Jawaan Taylor darüber informiert, dass er vor dem Beginn des neuen Liga-Jahres entlassen wird, sofern kein Trade mit einem anderen Team zustande kommt.

Kansas City Chiefs: Taylor-Entlassung gibt finanziellen Spielraum

Der Hauptgrund für diese Maßnahme ist eine simple Kosteneinsparung.

Eine Entlassung Taylors würde den Chiefs rund 20 Millionen US-Dollar an Salary Cap freimachen, was dem Team mehr finanzielle Flexibilität für weitere Verpflichtungen oder Vertragsverlängerungen bietet.

Taylor, der 2019 in der zweiten Runde von den Jacksonville Jaguars gedraftet wurde und 2023 zu den Chiefs wechselte, hat in den letzten Saisons als Right Tackle gespielt und war Teil der Offensive Line, die Patrick Mahomes schützte.

Gerade in der vergangenen Saison waren seine Leistungen jedoch dürftig, so richtig überzeugte er die Erwartungen nie.

