American Football

NFL: Bericht um TV-Hammer um Übertragungen in Deutschland

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 08:47 Uhr
  • ran

Völlig überraschend hat die NFL einem Medienbericht zufolge die Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter DAZN beendet. Für viele Football-Fans in Deutschland hat dieser Schritt weitreichende Folgen.

Das ist ein echter Paukenschlag: Eigentlich sollte die NFL in Deutschland im Pay-TV noch bis zum Februar 2028 beim Streamingservice DAZN laufen.

Doch nun hat die NFL laut "Sport Bild" nach drei Jahren Vertragslaufzeit von einem einseitigen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und die Zusammenarbeit vorzeitig beendet.

DAZN übertrug bisher Woche für Woche mehrere Live-Spiele der besten Football-Liga der Welt, dazu die deutschsprachige Konferenz "ENDZN" am Sonntagabend. Außerdem wurden alle Playoff-Partien und der Super Bowl gezeigt.

Die Kündigungsfrist für die sogenannten "Domestic Pay Rights" lief dem Bericht zufolge im Februar ab, die NFL soll DAZN gebeten haben, die Frist zu verlängern – womöglich auch, um einen neuen Partner im deutschen Pay-TV-Markt zu finden.

Als DAZN auf die Bitte nicht einging, soll die NFL die Kündigung ausgesprochen haben.

NFL: Bills-Star veräppelt! Fan ergaunert sich Autogramm

Der NFL Game Pass bleibt bei DAZN

Allerdings wird weiter NFL-Football bei dem Streaminganbieter laufen. DAZN vertreibt weiterhin in Deutschland und weltweit den Game Pass der NFL, in dem alle Spiele zu sehen sind.

Um den Game Pass zu nutzen, ist für Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings ein weiteres Abonnement mit zusätzlichen Gebühren nötig.

Die NFL wird sich für die sogenannten "Domestic Pay Rights" nun bis zur kommenden Saison vermutlich einen neuen Partner suchen.

Wie auch immer diese Suche endet: Auf die Football-Fans in Deutschland kommen auf jeden Fall Veränderungen zu.

