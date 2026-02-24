Es ist Zeit für Entscheidungen in der NFL: Die Teams dürfen für Spieler mit auslaufendem Vertrag den Franchise Tag vergeben. Welche Franchises machen davon Gebrauch? ran begleitet das Geschehen im Ticker. Das Basteln an den NFL-Kadern ist bereits in der Offseason in vollem Gange. Gängige Prozedur vor der Free Agency: das Vergeben des Franchise Tags. Welche Arten von Franchise Tags es gibt und was sie bedeuten, erklären wir hier. ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

+++ Update, 03.03., 06:36 Uhr: Indianapolis Colts wollen Franchise Tag für Daniel Jones unbedingt vermeiden +++ Am heutigen Dienstag um 22 Uhr endet die Frist für die Vergabe der Franchise Tags, bis dahin müssen sich Teams entschieden haben, ob und an welchen Spieler sie die Tags vergeben wollen. Der offensichtliche Kandidat bei den Indianapolis Colts ist klar: Quarterback Daniel Jones. Allerdings wollen die Colts dieses Szenario unbedingt vermeiden. Das berichtet Adam Schefter. Demnach wollen die Colts lieber Wide Receiver Alec Pierce den Franchise Tag geben. Aktuell bahnt sich mit keinem von beiden eine Vertragsverlängerung an. Ob Pierce oder Jones oder am Ende beide in die Free Agency gehen, ist aktuell mehr als offen.

+++ Update, 27.02., 17:41 Uhr: George Pickens bekommt Franchise Tag bei Dallas Cowboys +++ Die Dallas Cowboys haben Wide Receiver George Pickens mit dem Franchise Tag versehen. Das bindet den 24-Jährigen noch mindestens für die nächste Saison an die Texaner. Dabei wurde die Non-Exclusive-Variante gewählt, welche es Pickens ermöglicht, während der Free Agency auch mit anderen Franchises zu verhandeln. Zu den Cowboys war er erst vor der vergangenen Saison gekommen. In diesem Jahr gelangen ihm Höchstwerte für gefangene Bälle (93), Yards (1.429) und Touchdowns (9), was auch zu seiner ersten Pro-Bowl-Berufung führte. Aktuell würde der Franchise Tag dem Pass-Empfänger rund 28 Millionen US-Dollar einbringen. Ein langfristiger Deal wird aktuell verhandelt.

+++ Update, 24.02., 23:34 Uhr: Offiziell! Falcons verpassen Kyle Pitts Franchise Tag +++ Nun ist es offiziell: Die Atlanta Falcons haben Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Pitts erhielt den Non-Exclusive Franchise Tag, was bedeutet, dass der 25-Jährige mit anderen Teams verhandeln darf. Sollte sich Pitts aber mit einem anderen Team auf einen Vertrag einigen, hätten die Falcons fünf Tage Zeit, ihm ein Angebot in gleicher Höhe vorzulegen. In der Franchise-Geschichte der Falcons ist Pitts der überhaupt erst vierte Spieler, der mit einem Franchise Tag versehen wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies die richtige Entscheidung, sagte General Manager Ian Cunningham: "Wir sind nicht daran interessiert, wirklich gute Spieler gehen zu lassen."

+++ Update, 23.02., 19:07 Uhr: Falcons wollen Kyle Pitts halten +++ Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End Kyle Pitts mit dem Franchise Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren. Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin. Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise Tag zu versehen.