NFL: Cowboys erleben Debakel, auch 49ers und Ravens enttäuschen 

Saints-Quarterback Derek Carr gab lediglich 16 Würfe von sich, brachte davon aber 11 Pässe für 243 Yards und zwei Touchdowns (1 INT) ans Ziel. Der Top-Star des Spiels war Saints-RB Alvin Kamara, der insgesamt für 180 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns sorgte. New Orleans hat mit zwei Siegen einen perfekten Saisonstart hingelegt.

New Orleans Saints @ Dallas Cowboys 44:19

NFL-Highlights: WAHNSINN! Kamara-Show in Dallas

Das Wichtigste in Kürze

Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown war mit 119 Receiving-Yards der effektivste Passempfänger des Spiels, blieb aber ohne Touchdown. Lions-Quarterback Jared Goff kam auf 307 Passing-Yards, warf jedoch zwei Interceptions. Buccaneers-Spielmacher Baker Mayfield verbuchte 185 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception, lief zudem einmal selber in die Endzone.

Die Tampa Bay Buccaneers haben ihre starke Form aus der Vorsaison fortgesetzt. Gegen die favorisierten Detroit Lions (1:1-Bilanz) gelang der zweite Sieg im zweiten Spiel. Dieser Sieg war insofern kurios, da Tampa Bay mit 216 Yards nicht einmal halb so viel Raumgewinn zustande brachte wie Detroit mit 463 Yards.

Ohne ihren verletzten Quarterback Jordan Love haben die Packers ihren ersten Saisonsieg errungen. Sein Vertreter Malik Willis brachte 12 seiner 14 Pässe für 122 Yards an den Mann und warf einen Touchdown-Pass. Ansonsten setzten die Packers vor allem auf das Laufspiel und bekamen dadurch ein Raumgewinn von 261 Yards zustande, alleine 151 Yards gingen auf das Konto von Josh Jacobs.

NFL-Highlights: Hail Mary zum Sieg? Packers vs. Colts wird dramatisch

New York Jets @ Tennessee Titans 24:17

Aaron Rodgers führte erstmals überhaupt seine New York Jets zu einem Sieg. Dabei brachte er 18 seiner 30 Passversuche für 176 Yards und zwei Touchdowns an den Mann. Die beiden Touchdown-Pässe wurden von Breece Hall und Braelon Allen gefangen. Der überragende Mann der Defense war Will McDonald IV mit drei Sacks.

Titans-Quarterback Will Levis kam auf 192 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Die Jets stehen bei einer 1:1-Bilanz, die Titans bei 0:2.