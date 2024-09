Die Gastgeber machten sich derweil selbst das Leben schwer – und waren ebenfalls massiv auf das Können ihres Kickers angewiesen. Ka'imi Fairbairn versenkte vier Field Goals aus beeindruckenden 56, 47, 59 und 53 Yards. Der einzige Touchdown des Teams war ein 28-Yard-Pass von C. J. Stroud auf Nico Collins.

Williams brachte 23 von 37 Pässen für magere 174 Yards an den Mann. Er warf zwei Interceptions und kassierte sieben Sacks – ein Touchdown glückte ihm, genau wie im Auftaktspiel gegen die Titans, nicht.

Caleb Williams kommt in der NFL noch nicht in Fahrt. Der Nummer-1-Pick aus dem vergangenen Draft verlor mit den Chicago Bears das Sunday Night Game bei den Houston Texans mit 13:19, dabei war das Ergebnis knapper als der eigentliche Spielverlauf.

Den beiden prominenten Passgebern unterliefen ungewohnte Fehler. Mahomes brachte 18 seiner 25 Pässe an den Mann, bekam dadurch allerdings nur ein Raumgewinn von 151 Yards zustande. Seinen zwei Touchdown-Pässen standen zwei Interceptions gegenüber. Besonders sehenswert war, wie Bengals-Cornerback CamTaylor-Britt eine Interception mit einer Hand fing.

Im Duell der beiden Star-Quarterbacks Joe Burrow und Patrick Mahomes hatte Letzterer das bessere Ende für sich. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Sekunde zugunsten der Kansas City Chiefs , als Harrison Butker ein Field Goal über 51 Yards verwandelte.

Das Wichtigste in Kürze

Auch das Spiel von Burrow war von Schwankungen geprägt. 23 seiner 36 Pässe kamen ans Ziel, sodass ein Raumgewinn von 258 Yards und zwei Touchdowns zustande kamen. Allerdings unterlief ihm zu Beginn des vierten Viertels auch ein Fumble, der vom Gegenspieler Chamarri Conner direkt in die Endzone getragen wurde. Die Chiefs gelangten dadurch mit 23:22 in Führung.

Zwar kamen auch die Bengals durch ein Field Goal von Evan McPherson knapp zehn Minuten vor Spielende noch einmal in Führung. Doch als Mahomes 2:35 Minuten vor Spielende noch einmal in Ballbesitz kam, brachte er seine Mannschaft in Field-Goal-Distanz und ermöglichte dadurch den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Die Bengals hingegen haben mit zwei Niederlagen einen Fehlstart hingelegt und stehen in Week 3 im Monday Night Game gegen die Washington Commanders unter Druck.