Neben der sportlichen Leistung setzte es nach der Partie auch Kritik am AT&T Stadium. CeeDee Lamb , der Star-Wide-Receiver des Teams, schaute im zweiten Viertel in die Sonne, während er in der Endzone eine Crossing Route lief. Aufgrund des Lichteinfalls ins Stadion konnte er einen Wurf von Backup-Quarterback Cooper Rush nicht richtig sehen und verpasste einen eigentlich sicher geglaubten Touchdown.

Mit 6:34 gingen die Dallas Cowboys in Week 10 gegen die Philadelphia Eagles vor heimischer Kulisse baden. Neben dem drohenden Saison-Aus von Star-Quarterback Dak Prescott sind die Playoffs bei einer Bilanz von 3-6 bereits in weiter Ferne. Doch damit hören die Probleme noch nicht auf.

"Übrigens wissen wir, wo die Sonne stehen wird, wenn wir die Münze werfen, also wissen wir auch, wo die verdammte Sonne in unserem eigenen Stadion stehen wird", polterte der Franchise Owner. "Lasst uns einfach das verdammte Stadion abreißen und ein neues bauen. Wollt ihr mich verarschen?"

Dallas Cowboys: Jerry Jones stellt sich vor Coach Mike McCarthy

Und weiter: "Ich sage nicht, dass es an McCarthy liegt. Ich sage nur, dass die Welt weiß, wo die Sonne steht. Wir erfahren das fast ein Jahr im Voraus. Also hat mich jemand nach der Sonne gefragt. Was ist mit der Sonne? Wo ist der Mond? Uns geht es gut. Aber hier draußen spielt jeder in der Sonne", führte Jones aus.

Auf die Kritik am 1,2 Milliarden Dollar teuren Stadion mit ausfahrbarem Dach, das auf beiden Seiten Glastüren und Fenster hat, reagiert Jones gewohnt hochempfindlich. Das AT&T Stadium hat eine ungewöhnliche Ost-West-Ausrichtung von Endzone zu Endzone: die meisten Stadien der NFL sind jedoch in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. An klaren Tagen scheint die Sonne während der ersten Hälfte von Spielen, die am Nachmittag beginnen, entsprechend durch die Fenster auf der Westseite.