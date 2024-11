Die ohnehin schon kriselnden Dallas Cowboys müssen im Spiel gegen die Atlanta Falcons eine Verletzung von Quarterback Dak Prescott hinnehmen. Nun droht sogar eine Operation und damit das Saison-Aus.

von Oliver Jensen und Daniel Kugler

Als wäre die sportliche Situation der Dallas Cowboys nicht schon besorgniserregend genug, ist die Verletzung von Quarterback Dak Prescott nun offenbar doch deutlich schlimmer als anfangs erwartet.

Wie "ESPN" berichtet, plant der 31-Jährige eine Operation an seiner teilweise gerissenen Oberschenkelmuskulatur, vorbehaltlich der Meinung eines weiteren Spezialisten. Sollte der Eingriff durchgeführt werden, wäre dies gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

Prescott fliegt demnach Anfang nächster Woche nach New York, um sich dort erneut untersuchen zu lassen. Die Cowboys-Ärzte und -Trainer denken aber offenbar, dass die OP unausweichlich sei, die ihn für vier Monate außer Gefecht setzen würde. Wenn der entsprechende Spezialist mit dieser Einschätzung übereinstimmt, soll die Operation bereits am kommenden Mittwoch stattfinden, heißt es weiter.

Die Cowboys sind der Meldung nach offenbar der Meinung, dass es besser ist, die Verletzung jetzt zu behandeln, als sie von alleine heilen zu lassen und später Komplikationen zu bekommen. In einem Interview mit Radiosender "105.3 The Fan" in Dallas am Freitag erklärte Jerry Jones, Eigentümer und General Manager der Cowboys, dass Prescott eine Operation eigentlich vermeiden wollte.