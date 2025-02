NFL - Dak Prescott sieht Dallas Cowboys nah dran an Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles

Die Dallas Cowboys waren in der abgelaufenen Saison weit weg von den Playoffs. Dak Prescott überrascht aber mit einer äußerst optimistischen Einschätzung.

Das Selbstverständnis der Dallas Cowboys ist anders.

Das stellte Quarterback Dak Prescott nun einmal mehr unter Beweis. Denn der Spielmacher stellte eine gewagte These auf – und machte damit auch eine Titelansage.

"Ich habe das Gefühl, dass wir mit den Eagles konkurrieren und sie meistens schlagen, wenn wir gegen sie spielen", sagte Prescott am Dienstag. "Ich will nicht sagen: 'Schaut euch den Record an', wenn der andere die Trophäe in der Hand hält, oder? Also Anerkennung für sie. Sie haben es verdient, und sie haben es auf jeden Fall verdient. Aber ja, wir sind sehr nah dran", sagte Prescott.

Nah dran?

In der Regular Season kamen die Eagles auf eine 14-3-Bilanz, die Cowboys lagen bei 7-10 und verpassten die Playoffs. Und in den beiden direkten Duellen setzte es eine 6:34-Pleite und eine 7:41-Klatsche.