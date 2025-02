Die Philadelphia Eagles haben im Super Bowl 59 in eindrucksvoller Manier die Kansas City Chiefs vom NFL-Thron gestoßen. Das war kein Zufallsprodukt, die Eagles werden auch in der kommenden Spielzeit das Team sein, das es zu schlagen gilt - ein Kommentar.

von Raman Rooprail

"We just got beat in all three phases", erklärte ein konstenierter Travis Kelce nach der 22:40-Super-Bowl-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles.

Die Phrase der "Three Phases of the Game" - übersetzt: "auf allen drei Ebenen des Spiels" - wird in der NFL gerne genutzt. Gemeint ist: Man müsse sowohl in der Offensive, der Defensive als auch im Special Team Top-Leistung bringen, um erfolgreich zu sein. Kelce fasste das blamable Auftreten seiner Kansas City Chiefs daher treffend zusammen, indem er zugab, dass seine Mannschaft in all diesen Bereichen von den Eagles geschlagen wurde.

Doch die Chiefs wurden von den Eagles nicht nur geschlagen, sie wurden dominiert, regelrecht vorgeführt. Am Ende sieht das 22:40 besser aus, als das, was das Team von Head Coach Andy Reid über weite Strecken des Spiels geliefert hat.

Hat Kansas City schlecht gespielt? Klar. Hat Patrick Mahomes die schlechteste Playoff-Leistung seiner Karriere gezeigt? Ja!

Aber dennoch muss man, wenn es um die Gründe des klaren Spielausgangs geht, die Fehler nicht bei den Chiefs suchen - denn die Eagles waren schon über die gesamte Saison das kompletteste NFL-Team, haben das im Super Bowl untermauert und es gibt keinen Grund, warum sich das in der kommenden Saison ändern soll.

Denn Philadelphia ist auf allen drei berühmten Ebenen des Spiels bestens aufgestellt.