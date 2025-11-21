- Anzeige -
Gegen Raiders im 1. Drive gebencht

NFL - Dallas Cowboys: Bankplatz für Lamb und Pickens - Receiver-Duo reagiert auf Vorwürfe

  • Veröffentlicht: 21.11.2025
  • 11:10 Uhr
  • ran.de

CeeDee Lamb und George Pickens mussten gegen die Raiders zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nun stellte das Cowboys-Duo die Feier-Gerüchte klar.

Am vergangenen Montag zeigte sich die Football-Welt durchaus überrascht, als die beiden Wide Receiver CeeDee Lamb und George Pickens von den Dallas Cowboys im Monday Night Game der NFL gegen die Las Vegas Raiders zunächst nur auf der Bank saßen.

Schnell hieß es, das Duo hätte gegen die teaminterne Ausgangssperre verstoßen und sei am Sonntagabend, vor dem Spiel bei den Raiders, im Red Rock Casino gesichtet worden.

Während Head Coach Brian Schottenehimer nach der Partie erklärte, es seien "Dinge verpasst worden", haben sich inzwischen beide Spieler zu der Angelegenheit geäußert.

Vor US-Reportern sagte Lamb, Pickens und er hätte die Ausgangssperre des Teams um 22 Uhr Ortszeit überschritten. Aber: Gerüchte, wonach er sich am Montagmorgen vor dem Spiel gegen 7:30 Uhr erbrochen habe, wies er klar zurück.

"Ich weiß, wie ich mit Alkohol umgehen muss", so der Passempfänger.

Bankplatz? Pickens liefert Taktik-Grund

Teamkollege Pickens stellte sich ebenfalls den Fragen der Reporter und erklärte den Bankplatz im ersten Drive des Raiders-Spiels mit einer eher auf das Laufspiel ausgerichteten Aufstellung. So habe man die Raiders "ausnutzen" wollen.

Auf die Aussage seines Trainers angesprochen, entgegnete Pickens: "Das ist ehrlich gesagt nur eine Sache zwischen mir und Schotty."

Trotz des Vorfalls leisteten Lamb und Pickens beim 33:16-Sieg der Cowboys über die Raiders übrigens starke Beiträge: Zusammen kamen sie auf 14 Receptions, 210 Yards und zwei Touchdowns.

