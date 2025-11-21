CeeDee Lamb und George Pickens mussten gegen die Raiders zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nun stellte das Cowboys-Duo die Feier-Gerüchte klar. Am vergangenen Montag zeigte sich die Football-Welt durchaus überrascht, als die beiden Wide Receiver CeeDee Lamb und George Pickens von den Dallas Cowboys im Monday Night Game der NFL gegen die Las Vegas Raiders zunächst nur auf der Bank saßen. Schnell hieß es, das Duo hätte gegen die teaminterne Ausgangssperre verstoßen und sei am Sonntagabend, vor dem Spiel bei den Raiders, im Red Rock Casino gesichtet worden.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Während Head Coach Brian Schottenehimer nach der Partie erklärte, es seien "Dinge verpasst worden", haben sich inzwischen beide Spieler zu der Angelegenheit geäußert. Vor US-Reportern sagte Lamb, Pickens und er hätte die Ausgangssperre des Teams um 22 Uhr Ortszeit überschritten. Aber: Gerüchte, wonach er sich am Montagmorgen vor dem Spiel gegen 7:30 Uhr erbrochen habe, wies er klar zurück. "Ich weiß, wie ich mit Alkohol umgehen muss", so der Passempfänger.

- Anzeige -