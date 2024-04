NFL - Dallas Cowboys: Zieht CeeDee Lamb einen Holdout in Erwägung?

Angeblich ist zu erwarten, dass er in der Offseason sowohl die freiwilligen als auch die Pflicht-Einheiten auslässt.

Ein "Hold-in" sei dabei das wahrscheinlichste Szenario. Heißt: Lamb ist dann zwar beim Team, nimmt am Training aber nicht teil. Er würde so die Geldstrafen vermeiden, die bei einem "echten" Holdout drohen.

Ein weiteres Druckmittel sind seine Zahlen: 2023 führte er die NFL mit 135 Receptions an und kam auf Karriere-Höchstwerte bei Yards (1.749) und Touchdowns (12).

Doch Lamb nahm den Gerüchten am Montag ein wenig den Drive. Bei TMZ Sports sagte er auf die Frage, ob er in der kommenden Saison in Dallas sein werde: "Ich werde in Dallas sein." Und worauf freut er sich am meisten? "Auf das Gewinnen." Wahrscheinlich dann mit den Cowboys.