CeeDee Lamb und George Pickens mussten gegen die Raiders zunächst auf der Bank Platz nehmen. Nun stellte das Cowboys-Duo die Feier-Gerüchte klar. Auch Stephen Jones, Sohn von Owner Jerry Jones, äußerte sich. Am vergangenen Montag zeigte sich die Football-Welt durchaus überrascht, als die beiden Wide Receiver CeeDee Lamb und George Pickens von den Dallas Cowboys im Monday Night Game der NFL gegen die Las Vegas Raiders zunächst nur auf der Bank saßen. Schnell hieß es, das Duo hätte gegen die teaminterne Ausgangssperre verstoßen und sei am Sonntagabend, vor dem Spiel bei den Raiders, im Red Rock Casino gesichtet worden.

Licht ins Dunkel brachte einige Tage später Stephen Jones. Der Executive Vice President und Sohn von Owner Jerry Jones verriet in der Radiosendung "105.3 The Fan", dass Pickens vor dem Spiel den Teambus verpasst habe. Daher habe Head Coach Brian Schottenheimer zu Beginn der Partie auf den Star-Receiver verzichtet. "Er wird niemanden bevorzugen", betonte Jones über den Coach, der erst vor der Saison den Posten übernommen hatte. Die Bestrafung habe dies unterstrichen. Über Lamb und Pickens sagte er: "Viele dachten wohl, sie müssten zusammen sein, weil sie gute Freunde sind, aber ob man es glaubt oder nicht, der eine war die ganze Nacht zuvor bis in die Morgenstunden hinein wach, und der andere hat die Busse verpasst." Kansas City Chiefs: Rücktritt? Travis Kelce nennt Fahrplan für Zukunft

Kommentar: Cincinnati Bengals dürfen Joe Burrow nicht mehr aufstellen Jones fügte an: "Hut ab vor Schotty, dass er so konsequent, authentisch und aufrichtig war und das Richtige für das Team getan hat. Und beide haben genau das getan, was man von ihnen erwartet hat: Sie haben ein Wahnsinnsspiel abgeliefert." Das war nicht einmal übertrieben. Denn zusammen brachten es Lamb und Pickens auf 14 Receptions, 210 Yards und zwei Touchdowns. Deshalb konnte Jones auch rückblickend darüber albern und meinte, vielleicht sollte künftig das komplette Team vor einem Spiel losziehen.

