NFL - Miami Dolphins: Sieg gegen New York Jets wird von schwerer Tyreek-Hill-Verletzung überschattet

Die Miami Dolphins haben den Sieg gegen die New York Jets teuer bezahlt und Tyreek Hill mit einer schweren Verletzung verloren.

Von Kai Esser

Die Miami Dolphins haben den ersten Saisonsieg in der NFL gefeiert, dabei aber auch Wide Receiver Tyreek Hill verloren. Gegen die New York Jets gewannen die Dolphins mit 27:21.

Hill verletzte sich während eines Catches im 3. Quarter schwer am Knie, noch während des Spiels wurde eine Knieluxation sowie mehrere gerissene Bänder festgestellt. Seine Saison 2025 ist mindestens beendet, auch das Jahr 2026 steht jetzt schon auf der Kippe.

Sportlich überzeugte vor allem Quarterback Tua Tagovailoa mit einem fehlerfreien Spiel. 17 seiner 25 Pässe kamen für 177 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns an, ein Passer Rating von knapp 115. Running Back De'Von Achane überzeugte mit 101 Total Yards sowie einem Score, Tight End Darren Waller fing bei seinem NFL Comeback gleich zwei Touchdowns.