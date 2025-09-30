Kniegelenksluxation
NFL - Miami Dolphins: Sieg gegen New York Jets wird von schwerer Tyreek-Hill-Verletzung überschattet
- Aktualisiert: 02.10.2025
- 10:20 Uhr
Die Miami Dolphins haben den Sieg gegen die New York Jets teuer bezahlt und Tyreek Hill mit einer schweren Verletzung verloren.
Von Kai Esser
Die Miami Dolphins haben den ersten Saisonsieg in der NFL gefeiert, dabei aber auch Wide Receiver Tyreek Hill verloren. Gegen die New York Jets gewannen die Dolphins mit 27:21.
Hill verletzte sich während eines Catches im 3. Quarter schwer am Knie, noch während des Spiels wurde eine Knieluxation sowie mehrere gerissene Bänder festgestellt. Seine Saison 2025 ist mindestens beendet, auch das Jahr 2026 steht jetzt schon auf der Kippe.
Sportlich überzeugte vor allem Quarterback Tua Tagovailoa mit einem fehlerfreien Spiel. 17 seiner 25 Pässe kamen für 177 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns an, ein Passer Rating von knapp 115. Running Back De'Von Achane überzeugte mit 101 Total Yards sowie einem Score, Tight End Darren Waller fing bei seinem NFL Comeback gleich zwei Touchdowns.
VIDEO: Tyreek Hill meldet sich aus Krankenwagen - Patrick Mahomes betet
New York Jets nur mit Ergebniskosmetik
Das knappe Ergebnis sagt nicht aus, wie deutlich das Spiel war. In Halbzeit eins gelangen den Jets nur drei Punkte, insgesamt fumbleten die Jets gleich drei Mal, darunter an der Goal Line. An Quarterback Justin Fields lag es nicht, er legte mit 226 Passing Yards und 81 Rushing Yards sowie je einem Touchdown gute Zahlen auf.
Externer Inhalt
Insgesamt kommen die Jets auf 197 Rushing Yards - selten verlieren Teams mit mehr als 150 Rushing Yards Spiele. Breece Hall kam auf ebenfalls 81 Yards Raumgewinn über den Boden. Bester Receiver war Garrett Wilson mit 82 Yards sowie einem Touchdown.
Tyreek Hill: Genauere Untersuchungen stehen noch aus
Nach dem Spiel waren die Gedanken von Tua bei seinem Teamkollegen Hill: "Wir beten für ihn." Genauere Untersuchungen folgen im Krankenhaus.
Für die Dolphins geht es in Woche fünf zu den Carolina Panthers, die New York Jets erwarten die Dallas Cowboys im Metlife Stadium.