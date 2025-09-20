NFL
NFL – Dallas Cowboys: Jadeveon Clowney will gegen Festnahme vorgehen
- Veröffentlicht: 20.09.2025
- 11:57 Uhr
- Andreas Reiners
Jadeveon Clowney hat Ärger mit der Polizei: Der Pass Rusher will gegen eine Festnahme vorgehen. Was bedeutet das für sein Engagement bei den Cowboys?
Das Timing ist mehr als unglücklich. Jadeveon Clowney hat jüngst bei den Dallas Cowboys einen Vertrag unterschrieben. Schlagzeilen schreibt er vor seinem ersten NFL-Spiel für sein neues Team aber wegen einer Festnahme.
Die ereignete sich in der vergangenen Woche, also kurz vor der Verpflichtung, in seiner Heimatstadt Rock Hill (South Carolina). Laut dem Polizeibericht hatte Clowney sein Auto auf einem gesperrten Parkplatz abgestellt, obwohl ihm zuvor gesagt worden war, dass er dort nicht parken dürfe.
Anstatt wie gefordert wegzufahren, habe er diskutiert, "mit dem Beamten gestritten und eine trotzige Haltung gezeigt", wie es in dem Bericht heißt. Clowney wurde daraufhin wegen Hausfriedensbruchs und der Weigerung zur Identitätsangabe festgenommen.
Clowney sprach anschließend von einem "großen Missverständnis". Er wollte laut seiner Aussage ein High-School-Footballspiel besuchen und deshalb bei seiner Tante parken.
Clowney: Parksituation ist eskaliert
"Es war eine Parksituation, die einfach eskaliert ist", sagte er. "Wenn man South Carolina kennt, wo ich herkomme, weiß man, wie schnell so etwas aus dem Ruder laufen kann – und genau das ist passiert."
Er kündigte an, gegen seine Festnahme vorzugehen, und nannte sie "frustrierend".
Auswirkungen auf sein Engagement bei den Cowboys hat der Zwischenfall aber wohl nicht. Laut "ESPN" erklärte ein Teamsprecher, dass der Vorfall "keinerlei Einfluss" darauf haben werde, ob Clowney am Sonntag gegen die Chicago Bears eingesetzt wird oder nicht.
Clowney hat unter der Woche mit dem Team trainiert. Er selbst ist körperlich "bereit. Jetzt bleibt nur abzuwarten, was die Coaches entscheiden und wie sie mich einsetzen wollen". Laut Head Coach Brian Schottenheimer ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.