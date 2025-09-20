NFL – Dallas Cowboys: Jadeveon Clowney will gegen Festnahme vorgehen

Jadeveon Clowney hat Ärger mit der Polizei: Der Pass Rusher will gegen eine Festnahme vorgehen. Was bedeutet das für sein Engagement bei den Cowboys?

Das Timing ist mehr als unglücklich. Jadeveon Clowney hat jüngst bei den Dallas Cowboys einen Vertrag unterschrieben. Schlagzeilen schreibt er vor seinem ersten NFL-Spiel für sein neues Team aber wegen einer Festnahme.

Die ereignete sich in der vergangenen Woche, also kurz vor der Verpflichtung, in seiner Heimatstadt Rock Hill (South Carolina). Laut dem Polizeibericht hatte Clowney sein Auto auf einem gesperrten Parkplatz abgestellt, obwohl ihm zuvor gesagt worden war, dass er dort nicht parken dürfe.

Anstatt wie gefordert wegzufahren, habe er diskutiert, "mit dem Beamten gestritten und eine trotzige Haltung gezeigt", wie es in dem Bericht heißt. Clowney wurde daraufhin wegen Hausfriedensbruchs und der Weigerung zur Identitätsangabe festgenommen.

Clowney sprach anschließend von einem "großen Missverständnis". Er wollte laut seiner Aussage ein High-School-Footballspiel besuchen und deshalb bei seiner Tante parken.