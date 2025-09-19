Die Debatte um den "Tush Push" nimmt wieder Fahrt auf. Die NFL ermahnt die Schiedsrichter offenbar, den Spielzug genauestens unter die Lupe zu nehmen.

Die NFL hat ihre Schiedsrichter angewiesen, den "Tush Push" strenger zu überwachen.

Nach einer umstrittenen Ausführung durch die Philadelphia Eagles im Spiel gegen die Kansas City Chiefs (20:17) sollen False-Start-Strafen konsequent geahndet werden.

Das geht aus einem Memo an die Schiedsrichter hervor, das der "Washington Post" vorliegt.

Im Saisonspiel gegen die Chiefs nutzten die Eagles den "Tush Push" sechs Mal, erzielten vier First Downs und einen Touchdown. Laut Berichten von "ESPN" und der "Washington Post" wurde jedoch mindestens ein False Start übersehen.

Chiefs-Coach Andy Reid kritisierte nach dem Spiel: "Möglicherweise sind sie bei ein paar Sneaks etwas zu früh gestartet." Auch Ex-Quarterback und TV-Analyst Tom Brady wies während der Übertragung auf vorzeitige Bewegungen in der Eagles-Offensive hin.