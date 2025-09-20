NFL: Jakob Johnson wird in den aktiven Kader der Houston Texans berufen

Wie NFL -Experte Adam Schefter unter Berufung auf Johnsons Berater Drew Rosenhaus und Robert Bailey berichtet, wurde der gebürtige Stuttgarter vor Woche 3 in den aktiven Kader der Houston Texans berufen.

Jakob Johnson wird für seine starken Leistungen zu Beginn der Saison belohnt.

Vor dem Spiel am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars (ab 19 Uhr im Liveticker) hätten die Texans diese Option zum dritten und letzten Mal ziehen können. Stattdessen nahmen sie ihn nun für die gesamte Saison unter Vertrag.

Johnson schaffte es vor Saisonbeginn erst einmal nur ins Practice Squad der Texans, wurde aber vor der ersten und zweiten Partie jeweils in den Spieltagskader berufen.

Johnson wird wahrscheinlich weitere Spiele für die Texans bestreiten

Das bedeutet, dass der 30-Jährige nun im 53er Kader bleiben und höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen wird.

Auch wenn die Texans am vergangenen Montag gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 19:20 verloren, hatte Johnson in dem Spiel seinen ganz großen Moment.

Im vierten Viertel blockte er einen gegnerischen Punt und eröffnete seinem Team damit die Siegchance, die die Texans jedoch nicht nutzen konnten.

Johnsons Stärke ist die Vielseitigkeit. Er kann sowohl in den Special Teams als auch in der Offense als ein Blocking Tight End eingesetzt werden.