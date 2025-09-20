Anzeige
nfl

NFL: Jakob Johnson wird in den aktiven Kader der Houston Texans berufen

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 18:26 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die Houston Texans berufen Jakob Johnson in den aktiven Kader und belohnen ihn damit für starke Leistungen zu Saisonbeginn.

Von Tobias Wiltschek

Jakob Johnson wird für seine starken Leistungen zu Beginn der Saison belohnt.

Wie NFL-Experte Adam Schefter unter Berufung auf Johnsons Berater Drew Rosenhaus und Robert Bailey berichtet, wurde der gebürtige Stuttgarter vor Woche 3 in den aktiven Kader der Houston Texans berufen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • NFL: Spielplan und Ergebnisse

  • NFL: Tabellen

Anzeige

Johnson schaffte es vor Saisonbeginn erst einmal nur ins Practice Squad der Texans, wurde aber vor der ersten und zweiten Partie jeweils in den Spieltagskader berufen.

Vor dem Spiel am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars (ab 19 Uhr im Liveticker) hätten die Texans diese Option zum dritten und letzten Mal ziehen können. Stattdessen nahmen sie ihn nun für die gesamte Saison unter Vertrag.

Anzeige

Johnson wird wahrscheinlich weitere Spiele für die Texans bestreiten

Das bedeutet, dass der 30-Jährige nun im 53er Kader bleiben und höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen wird.

Auch wenn die Texans am vergangenen Montag gegen die Tampa Bay Buccaneers knapp mit 19:20 verloren, hatte Johnson in dem Spiel seinen ganz großen Moment.

Im vierten Viertel blockte er einen gegnerischen Punt und eröffnete seinem Team damit die Siegchance, die die Texans jedoch nicht nutzen konnten.

Johnsons Stärke ist die Vielseitigkeit. Er kann sowohl in den Special Teams als auch in der Offense als ein Blocking Tight End eingesetzt werden.

Mehr News und Videos

NFL: Philadelphia Eagles mit Selbstkritik trotz perfektem Start

  • Video
  • 01:43 Min
  • Ab 0
Micah Parsons
News

Parsons heiß auf Cowboys? "Ich brauche Flacco!"

  • 20.09.2025
  • 13:58 Uhr
imago images 1066189245
News

Rookie-Klasse überschätzt? Running Backs enttäuschen

  • 20.09.2025
  • 13:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tampa Bay Buccaneers at Atlanta Falcons Sep 7, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons place kicker Younghoe Koo (6) reacts after missing a field goal agains...
News

Falcons setzen Koo vor die Tür: Was wird aus Krieg?

  • 20.09.2025
  • 12:46 Uhr

NFL-Preview: Heiße Patriots treffen auf Aaron Rodgers und die Steelers

  • Video
  • 05:45 Min
  • Ab 0

NFL-Preview: Top-Spiel! Eagles vs. Rams - beide Teams noch ungeschlagen

  • Video
  • 06:25 Min
  • Ab 0
2190279547
News

Cowboys-Star will gegen Festnahme vorgehen

  • 20.09.2025
  • 11:57 Uhr
NEW ORLEANS, LA - FEBRUARY 09: QB Jalen Hurts 1 of the Philadelphia Eagles gets a tush push for a touchdown during Super Bowl LIX between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles on Sunda...
News

NFL gibt Fehler bei "Tush Push" zu und ermahnt Refs

  • 20.09.2025
  • 09:10 Uhr
2221551999
News

Brady und Raiders: Ex-Trainer Pierce packt aus

  • 20.09.2025
  • 08:52 Uhr