NFL - Dallas Cowboys sollen Micah Parsons laut Jerry Jones in wildem Trade angeboten haben

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 17:43 Uhr
  • ran.de

Cowboys-Owner Jerry Jones tätigt in Bezug auf den Trade von Micah Parsons eine durchaus wilde Behauptung.

Verblüffende Aussage von Cowboys-Owner Jerry Jones.

In der Radiosendung "105.3 The Fan" erklärte der Eigentümer, er habe den New York Jets vor Beginn der Regular Season Linebacker Micah Parsons sowie einen Erstrundenpick für Defensive Tackle Quinnen Williams angeboten.

"So viel habe ich von Williams gehalten", ließ Jones verlauten.

Pikant: Die Aussage ist das genaue Gegenteil von dem, was der Team-Owner noch im September gesagt hatte. Damals hatte er erklärt, Williams wäre Teil eines möglichen Pakets für Parsons gewesen – und nicht umgekehrt.

Parsons zu den Packers

Die Cowboys verpflichteten Williams für einen Zweitrundenpick 2026, einen Erstrundenpick 2027 und Tackle Mazi Smith.

Parsons hingegen wurde von den Cowboys für zwei Erstrundenpicks (2026 und 2027) sowie Tackle Kenny Clark zu den Green Bay Packers getradet, für die er seither eine bärenstarke Saison spielt.

