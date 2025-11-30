Für Bill Belichick endete seine erste College-Saison mit einer Klatsche und einer 4-8-Bilanz. Die große Frage: Zieht es ihn noch einmal in die NFL? Von Andreas Reiners Bill Belichick wird sich nicht mehr ändern. Der 73-Jährige blieb deshalb auch nach der abschließenden Klatsche gegen N.C. State unverbindlich. Und natürlich wortkarg. Man könnte es wie Deion Sanders machen und nach einer desaströsen College-Saison vom letzten Abendmahl sprechen und warum jetzt alles besser wird. Zum Beispiel, weil angesichts der Erwartungen alles besser werden muss. Doch Belichick bleibt sich treu. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn "Man sieht ja, wie viel Arbeit noch vor uns liegt", sagte Belichick nach dem 19:42 mit seinen North Carolina Tar Heels gegen das Wolfpack. Unter dem Strich steht eine 4-8-Saison. Zum ersten Mal seit 2018 absolvieren die Tar Heels kein Bowl Game.

Bill Belichick: Offseason der nächste Schritt Einen Ausblick bekamen die Journalisten auch nicht geliefert. "Die Saison ist vor ein paar Minuten zu Ende gegangen", sagte Belichick nach dem Spiel. "Und jetzt gehen wir in die Offseason über. Das ist der nächste Schritt." Falsch ist das nicht, aber auch oberflächlich. Klar ist, dass durch das verpasste Bowl Game der Kader für 2026 ganz oben auf der Prio-Liste von Belichick und General Manager Michael Lombardi steht, die keine Zeit verlieren werden. Neue Spieler dürfen ab Mittwoch unterschreiben, und Medienberichten zufolge sollen bereits rund 40 Verpflichtungen eingeplant sein. Belichick hat alle Hände voll zu tun nach einer Saison, in der es Lichtblicke gab, aber zu viel schieflief, um die hohen Erwartungen an seine Arbeit zu erfüllen.

Bill Belichick hat etwas zu beweisen Als Head Coach erlebte er zuletzt 2023 eine positive Saisonbilanz, damals mit 10-7 bei den New England Patriots. Es ist die einzige seit 2019. Man könnte nun zur Tagesordnung übergehen, wie Belichick es vorgegeben hat. Also verfolgen, was die Verantwortlichen in der Offseason personell unternehmen, um die Tar Heels in die Zukunft zu führen. Was bei Belichick allerdings immer mitschwingt, sind die NFL-Gerüchte. Zuletzt hieß es, zwei Teams hätten angeblich Interesse, ein drittes könnte sich unter Umständen auch mit ihm beschäftigen. Teams müssten für eine Verpflichtung auch nur eine Million Dollar zahlen, um ihn aus den College-Verpflichtungen freizukaufen. Dass er angesichts seiner Erfolge immer noch einen guten Namen hat, ist unbestritten.

Bill Belichick: Nur ein Job-Interview Was dagegen spricht: Seit seinem Ende bei den Patriots nach der Saison 2023 gab es nur ein Job-Interview aus der NFL - mit den Atlanta Falcons. Was für einen Coach mit seiner Reputation genauso dürftig ist wie es sich liest. Es ist fraglich, ob Belichicks knorrige und spezielle Art heute in der NFL überhaupt noch gefragt ist, Verdienste hin oder her. Und eigentlich ist das überschaubare Interesse seit zwei Jahren bereits eine passende Antwort darauf. Auch der Trend zu immer jüngeren Trainern ist ein Fingerzeig. Nur noch sechs Head Coaches sind älter als 60, immerhin 20 dafür 50 oder jünger. Der Generationenwechsel hat nicht begonnen, die NFL steckt mittendrin. Außerdem gab es ein recht frisches Statement nach Gerüchten über ein mögliches Engagement bei den New York Giants, die sich von Brian Daboll getrennt hatten.

