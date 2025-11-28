- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL: Verletzungsdrama bei den Kansas City Chiefs - gleich zwei Starter fallen aus

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 17:54 Uhr
  • Chris Lugert

Die Kansas City Chiefs verlieren an Thanksgiving nicht nur das Spiel bei den Dallas Cowboys, sondern auch ihre beiden Starting Tackles. Besonders schlimm erwischt es Rookie Josh Simmons.

Für die Kansas City Chiefs war der Ausflug nach Dallas an Thanksgiving ein Reinfall. Nicht nur verloren die Chiefs trotz einer herausragenden Leistung von Quarterback Patrick Mahomes mit 28:31 bei den Cowboys und müssen mehr denn je um die Playoff-Teilnahme bangen.

Mittelfristig noch gravierender könnten die Verletzungen ihrer beiden Starting Tackles sein. Vor allem Left Tackle Josh Simmons dürfte Kansas City lange fehlen. Der Erstrunden-Rookie zog sich ein ausgerenktes und gebrochenes Handgelenk zu. Eine MRT soll Aufschluss über die genauen Details und Behandlungsoptionen geben.

Der 22-Jährige hatte bereits vier Saisonspiele aufgrund persönlicher Gründe verpasst, gehörte in den übrigen acht Spielen aber stets zur Startformation. Durch seinen Ausfall tritt bei den Chiefs die alte Schwachstelle aus der Vorsaison auf Left Tackle wieder zu Tage, die Simmons beheben sollte.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Patrick Mahomes zaubert! Vier Touchdowns gegen Cowboys

- Anzeige -
- Anzeige -

Mahomes demnächst ohne beide Tackles?

Doch die Verletzung des Rookies war nicht die einzige schlechte Nachricht für Kansas City in Sachen Offensive Line. Denn auch Right Tackle Jawaan Taylor musste gegen die Cowboys verletzt raus, bei ihm handelt es sich um eine Ellbogenverletzung. Wie gravierend diese ist, war zunächst unklar.

Sollte auch Taylor länger ausfallen, müsste Mahomes auf seine beiden wichtigsten Beschützer verzichten. Als Ersatz stehen Jaylon Moore und Wanya Morris bereit, die allerdings eine deutliche Schwächung darstellen dürften.

Auf defensiver Seite gab es bei den Chiefs ebenfalls eine Verletzung zu verkraften. Safety Bryan Cook konnte aufgrund einer Knöchelverletzung nicht weitermachen, auch hier steht eine genaue Diagnose noch aus.

Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 30.11.2025
  • 17:58 Uhr
imago images 1069654366
News

Trotz Cowboys-Sieg gegen Chiefs - Dallas-Stars genervt von Stadion

  • 30.11.2025
  • 17:56 Uhr
imago images 1069684653
News

Playoff Picture: Bears verdrängen die Eagles

  • 30.11.2025
  • 17:51 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Nov 23, 2025; Arlington, Texas, USA; Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) throws the ball in the third quarter ag...
News

NFL: Besonderheit beim Black-Friday-Game - Chicago Bears at Philadelphia Eagles

  • 30.11.2025
  • 17:49 Uhr
imago images 1068731548
News

Cowboys-Owner mit wilder Aussage zum Parsons-Trade

  • 30.11.2025
  • 17:43 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers Nov 9, 2025; Inglewood, California, USA; Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers (8) warms up before the game ag...
News

Darum ist Rodgers in der Kabine jetzt noch beliebter

  • 30.11.2025
  • 16:53 Uhr

NFL: Shedeur Sanders und seine Familie geben Einblicke in ihr Thanksgiving-Fest

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
Houston Texans v Seattle Seahawks - NFL 2025
News

ran tippt Week 13: Seahawks siegen weiter

  • 30.11.2025
  • 14:48 Uhr
Ragnow
News

Comeback geplatzt: Lions-Star bleibt im Ruhestand

  • 30.11.2025
  • 14:35 Uhr
NCAA, College League, USA Football: North Carolina at Syracuse Oct 31, 2025; Syracuse, New York, USA; North Carolina Tar Heels head coach Bill Belichick looks to the clock in the fourth quarter gam...
News

Klatsche für Belichick - wie geht es weiter?

  • 30.11.2025
  • 13:14 Uhr