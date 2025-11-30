NFL - Detroit Lions: Frank Ragnow kehrt nicht zurück! Comeback endgültig vom Tisch

Die Detroit Lions können nicht wie erhofft auf Frank Ragnow zurückgreifen. Das Comeback des Centers ist überraschend geplatzt.

Frank Ragnow wird nicht in die NFL zurückkehren, das Comeback des Centers bei den Detroit Lions kommt nicht zustande. Ragnow hatte unter der Woche seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet.

Allerdings ist der 29-Jährige nicht fit. Der Center hat den medizinischen Check nicht bestanden, als er am Samstag in der Lions-Facility die notwendigen Meetings durchlief.

"Die Untersuchung hat eine Muskelverletzung dritten Grades an der Oberschenkelrückseite ergeben, die ihn für den Rest der Regular Season außer Gefecht setzt. Aus diesem Grund wird Frank nicht zu den Lions zurückkehren. Frank war immer ein absoluter Teamplayer und ein echter Krieger. Er wird für immer ein Lion bleiben", teilte das Team mit.