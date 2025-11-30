NFL - Pittsburgh Steelers: Aaron Rodgers verschafft sich eine Menge Respekt

Für die Pittsburgh Steelers steht am Sonntag gegen die Buffalo Bills eine Menge auf dem Spiel. Aaron Rodgers geht voran – und erarbeitet sich viel Respekt.

Die NFL-Saison befindet sich in einem Zeitraum, in dem sich die Do-or-Die-Spiele häufen. Die Must-win-Games. Genau so eins steht in Week 13 für die Pittsburgh Steelers an.

Bei 6-5 steht das Team, und als Gegner warten die Buffalo Bills (7-4). Für Aaron Rodgers ist deshalb klar, dass er auflaufen wird.

Auch wenn die Quarterback-Legende mindestens drei Brüche in seinem linken Handgelenk hat. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll eine Fraktur sogar schwerwiegend sein.

Doch Rodgers wird spielen.

Was laut Rapoport bei den Steelers für einen besonderen Effekt sorgt. "Rodgers genoss im Team der Pittsburgh Steelers bereits hohes Ansehen. Doch die Art und Weise, wie er mit seiner Verletzung umgegangen ist, hat ihm noch mehr Respekt eingebracht", schrieb Rapoport.