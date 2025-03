NFL - Damar Hamlin emotional: Besondere Verbundenheit zu den Buffalo Bills

Damar Hamlin hat einen neuen Vertrag bei den Buffalo Bills unterschrieben. Für den Safety fühlt sich das "großartig" an.

von Andreas Reiners

Damar Hamlin bleibt in Buffalo. Er unterschrieb zuletzt einen neuen Einjahresvertrag bei den Bills.

Dabei war es nicht so, als hätte es keine Interessenten für die Dienste des Safeties gegeben, der nach seinem Herzstillstand auf dem Platz Anfang 2023 wiederbelebt werden musste und in der Saison 2024 erstmals wieder Starter war und insgesamt 14 Spiele absolvierte.

Die Free Agency anzutesten, war deshalb offenbar ein gutes Gefühl. "Wir hatten viele Gespräche und es gab viel Interesse, was ziemlich cool war", sagte Hamlin. "Ich komme aus einer Situation, in der ich nicht wusste, ob ich überhaupt wieder Football spielen könnte. Also zu wissen, dass ich das Zeug dazu habe, es zu verfolgen und diesem Traum nachzujagen, rauszugehen und zu sehen, dass die Teams meine Leistung trotz allem, was ich durchgemacht habe, respektieren – dafür war ich sehr dankbar."

Noch dankbarer ist er aber, dass er auch 2025 bei den Bills spielt, die ihn 2021 im NFL-Draft in der sechsten Runde ausgewählt hatten. Sein Rookie-Vertrag war ausgelaufen.