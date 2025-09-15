Anzeige
American Football

NFL: Daniel Jones stellt mit den Indianapolis Colts zum Saisonstart einen Rekord auf

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 09:53 Uhr
  • ran.de

Die Indianapolis Colts starten mit zwei Siegen in die neue NFL-Saison. Dabei gelingt dem Team um Quarterback Daniel Jones sogar Historisches.

Für die Indianapolis Colts hätte der Start in die NFL-Saison 2025 kaum besser laufen können. Nach einer turbulenten Offseason, in der das Quarterback-Thema die Schlagzeilen bestimmte, feierten die Colts zwei Siege in den ersten beiden Spielen.

Spielmacher Daniel Jones, der sich im Duell gegen Anthony Richardson durchgesetzt hatte, überzeugte dabei mit nahezu fehlerfreien Leistungen. Nach den Siegen gegen die Miami Dolphins und die Denver Broncos steht Jones bei zwei Passing Touchdowns, drei Rushing Touchdowns und null Interceptions.

Dabei verbuchten die Colts sogar eine historische Bestmarke. Denn Indianapolis beendete jeden der ersten zehn Drives der Saison mit einem Score, also entweder einem Touchdown oder einem Field Goal. Gegen die Dolphins punkteten die Colts in jedem ihrer sieben Drives des Spiels, gegen die Broncos in den ersten drei.

Das gelang vorher noch keinem Team in der NFL-Geschichte. Die bisherige Bestmarke hielten die New Orleans Saints, die im Vorjahr ihre ersten neun Drives allesamt mit Punkten beendeten.

Ein Garant für eine erfolgreiche Saison muss das aber nicht sein: Die Saints brachen nach ihrem starken Start 2024 komplett ein und verpassten die Playoffs.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
2192520502
News

Bradys pikante Doppelrolle: Wann kommt es zur Eskalation?

  • 16.09.2025
  • 11:20 Uhr
Joe Burrow
News

Kommentar: Die Bengals haben sich verzockt

  • 16.09.2025
  • 10:58 Uhr

NFL: Was für ein Arm! Herbert feuert 60-Yard Touchdown ab

  • Video
  • 02:01 Min
  • Ab 0
imago images 1066502635
News

Johnson blockt Punt bei Bucs-Sieg - Chargers schlagen Raiders

  • 16.09.2025
  • 10:02 Uhr

NFL-Highlights: Mega-Fail der Steelers führt zu kuriosem Seahawks-TD

  • Video
  • 04:01 Min
  • Ab 0
imago images 1057171334
News

Geno Smith über Zeit mit Seahawks – „Nicht alle akzeptierten mich“

  • 16.09.2025
  • 09:55 Uhr
January 18, 2025: Kansas City Chiefs defensive tackle Derrick Nnadi (91) is introduced before an NFL, American Football Herren, USA AFC Divisional game against the Houston Texans at GEHA Field at A...
News

Trade mit Jets: Chiefs holen Super-Bowl-Champion zurück

  • 16.09.2025
  • 09:51 Uhr

NFL-Highlights: Travis Kelce leistet sich fatalen Fehlgriff

  • Video
  • 04:31 Min
  • Ab 0

NFL: Travis Kelce heftig kritisiert! Das steckt dahinter

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0

NFL: Jakob Johnson liefert! Deutscher blockt Punt für Texans

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0