NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 10: Neues Team darf an #1 wählen!
- Aktualisiert: 11.11.2025
- 10:40 Uhr
Nach dem Ende des 10. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem Ende des 10. Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "NFL.com").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. Tennessee Titans (1-8)
Strength of Schedule: .640
2. New York Giants (2-8)
Strength of Schedule: .574
3. New Orleans Saints (2-8)
Strength of Schedule: .596
4. Cleveland Browns (2-7)
Strength of Schedule: .488
5. New York Jets (2-7)
Strength of Schedule: .494
6. Las Vegas Raiders (2-7)
Strength of Schedule: .593
7. Washington Commanders (3-7)
Strength of Schedule: .511
8. Miami Dolphins (3-7)
Strength of Schedule: .543
9. Arizona Cardinals (3-6)
Strength of Schedule: .529
10. Cincinnati Bengals (3-6)
Strength of Schedule: .530
11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-6)
Strength of Schedule: .563
12. Dallas Cowboys (3-5-1)
Strength of Schedule: .488
13. Minnesota Vikings (4-5)
Strength of Schedule: .524
14. Baltimore Ravens (4-5)
Strength of Schedule: .524
15. Houston Texans (4-5)
Strength of Schedule: .590
16. Carolina Panthers (5-5)
Strength of Schedule: .441
17. Kansas City Chiefs (5-4)
Strength of Schedule: .500
18. San Francisco 49ers (6-4)
Strength of Schedule: .500
Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:
19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (5-4)
Strength of Schedule: .518
20. Pittsburgh Steelers (5-4)
Strength of Schedule: .554
21. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (5-3-1)
Strength of Schedule: .452
22. Chicago Bears (6-3)
Strength of Schedule: .351
23. Buffalo Bills (6-3)
Strength of Schedule: .407
24. Detroit Lions (6-3)
Strength of Schedule: .470
25. Tampa Bay Buccaneers (6-3)
Strength of Schedule: .536
26. Los Angeles Chargers (7-3)
Strength of Schedule: .432
27. Seattle Seahawks (7-2)
Strength of Schedule: .440
28. Los Angeles Rams (7-2)
Strength of Schedule: .506
29. Philadelphia Eagles (7-2)
Strength of Schedule: .512
30. New England Patriots (8-2)
Strength of Schedule: .376
31. Denver Broncos (8-2)
Strength of Schedule: .425
32. New York Jets via Indianapolis Colts (8-2)
Strength of Schedule: .430
