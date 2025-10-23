Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 10: Neues Team darf an #1 wählen!

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 10:40 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Nach dem Ende des 10. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem Ende des 10. Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "NFL.com").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet der "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Anzeige
Anzeige
New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

1. Tennessee Titans (1-8)

Strength of Schedule: .640

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

2. New York Giants (2-8)

Strength of Schedule: .574

New York Giants quarterback Jaxson Dart 6 stretches prior to an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherford, NJ. /Cal Media East Rutherford United States of America - ZUMAc04_ 20251102_zma_c04_520 Copyright: xChristopherxSzagolax
New York Giants quarterback Jaxson Dart 6 stretches prior to an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherford, NJ. /Cal Media East Rutherford United States of America - ZUMAc04_ 20251102_zma_c04_520 Copyright: xChristopherxSzagolax© IMAGO/ZUMA Press Wire
Anzeige

3. New Orleans Saints (2-8)

Strength of Schedule: .596

Anzeige

4. Cleveland Browns (2-7)

Strength of Schedule: .488

Anzeige

5. New York Jets (2-7)

Strength of Schedule: .494

Anzeige

6. Las Vegas Raiders (2-7)

Strength of Schedule: .593

Anzeige

7. Washington Commanders (3-7)

Strength of Schedule: .511

8. Miami Dolphins (3-7)

Strength of Schedule: .543

Anzeige
Anzeige
October 26, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow 9 looks on from the field during the second half an NFL, American Football Herren, USA football game against the New York Jets, Sunday, Oct. 26, 2025, in Cincinnati. Cincinnati USA - ZUMAm282 20251026_zsp_m282_010 Copyright: xBrianxMackx
October 26, 2025, Cincinnati, Ohio, USA: Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow 9 looks on from the field during the second half an NFL, American Football Herren, USA football game against the New York Jets, Sunday, Oct. 26, 2025, in Cincinnati. Cincinnati USA - ZUMAm282 20251026_zsp_m282_010 Copyright: xBrianxMackx© IMAGO/ZUMA Press Wire

9. Arizona Cardinals (3-6)

Strength of Schedule: .529

Anzeige

10. Cincinnati Bengals (3-6)

Strength of Schedule: .530

Anzeige

11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-6)

Strength of Schedule: .563

12. Dallas Cowboys (3-5-1)

Strength of Schedule: .488

13. Minnesota Vikings (4-5)

Strength of Schedule: .524

14. Baltimore Ravens (4-5)

Strength of Schedule: .524

15. Houston Texans (4-5)

Strength of Schedule: .590

16. Carolina Panthers (5-5)

Strength of Schedule: .441

Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire

17. Kansas City Chiefs (5-4)

Strength of Schedule: .500

18. San Francisco 49ers (6-4)

Strength of Schedule: .500

Teams, die aktuell für die Playoffs qualifiziert wären:

19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (5-4)

Strength of Schedule: .518

20. Pittsburgh Steelers (5-4)

Strength of Schedule: .554

21. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (5-3-1)

Strength of Schedule: .452

Chicago Bears quarterback Caleb Williams 18 takes the field through a wall of smoke at Soldier Field in Chicago on Sunday, November 9, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA CHI20251109144 MARKxBLACK
Chicago Bears quarterback Caleb Williams 18 takes the field through a wall of smoke at Soldier Field in Chicago on Sunday, November 9, 2025. PUBLICATIONxNOTxINxUSA CHI20251109144 MARKxBLACK© IMAGO/UPI Photo

22. Chicago Bears (6-3)

Strength of Schedule: .351

23. Buffalo Bills (6-3)

Strength of Schedule: .407

24. Detroit Lions (6-3)

Strength of Schedule: .470

25. Tampa Bay Buccaneers (6-3)

Strength of Schedule: .536

26. Los Angeles Chargers (7-3)

Strength of Schedule: .432

27. Seattle Seahawks (7-2)

Strength of Schedule: .440

28. Los Angeles Rams (7-2)

Strength of Schedule: .506

Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

29. Philadelphia Eagles (7-2)

Strength of Schedule: .512

30. New England Patriots (8-2)

Strength of Schedule: .376

31. Denver Broncos (8-2)

Strength of Schedule: .425

32. New York Jets via Indianapolis Colts (8-2)

Strength of Schedule: .430

Auch interessant: NFL Playoff Picture 2025: AFC-Trio wäre die 1 in der NFC - so würde die Postseason nach Woche 10 aussehen

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1069074066
News

NFL Week 10: Faustschlag bei deutschem Duell

  • 11.11.2025
  • 11:41 Uhr
imago images 1069063309
News

Kommentar: Die Bills sind kein Contender!

  • 11.11.2025
  • 10:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers at New York Giants Sep 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo ...
News

Giants-Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

  • 11.11.2025
  • 10:50 Uhr
Atlanta Falcons v Indianapolis Colts - NFL 2025
News

NFL: Taylor als MVP? Die besten Running-Back-Saisons im Check

  • 11.11.2025
  • 10:41 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Tom Brady bekräftigt Abneigung gegen ein NFL-Team

  • 11.11.2025
  • 10:40 Uhr
imago images 1069065000
News

"Houdini" Williams verzaubert die Bears

  • 11.11.2025
  • 10:39 Uhr
imago images 1068339712
News

Parsons-Trade: Cowboys verankerten "Giftpillen"-Klausel

  • 11.11.2025
  • 10:27 Uhr
Brian Daboll
News

Giants ziehen Konsequenzen: Daboll muss gehen

  • 11.11.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1069068549
News

Wann kommt die NFL das nächste Mal nach Deutschland?

  • 11.11.2025
  • 10:20 Uhr
imago images 1069051280
News

Playoff Picture: AFC-Trio wäre Platz 1 in der NFC

  • 11.11.2025
  • 09:59 Uhr