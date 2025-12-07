- Anzeige -
NFL: Daniel Jones von den Indianapolis Colts reißt sich die Achillessehne

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 20:17 Uhr
  • Christian Stüwe

Daniel Jones zieht sich im Spiel seiner Indianapolis Colts bei den Jacksonville Jaguars ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zu. Die Saison des Quarterbacks ist beendet.

Kurz vor dem Ende des ersten Viertels des NFL-Spiels in Jacksonville passierte ist: Daniel Jones lief beim Stand von 7:14 in der Pocket zurück, um einen Pass zu werfen.

Ohne Fremdeinwirkung knickte das rechte Bein des Quarterbacks der Indianapolis Colts weg. Der 28-Jährige blieb am Boden liegen und merkte offenbar sofort, dass er sich schwerer verletzt hatte. Er zog seinen Helm aus und schlug damit wütend auf den Boden.

Kurz darauf wurde er von Betreuern vom Feld gebracht.

NFL: Daniel Jones wird monatelang fehlen

Wenig später teilten die Colts mit, dass Jones nicht zurückkehren wird. Eine MRT-Untersuchung brachte noch vor der Halbzeit Gewissheit: Jones hat sich die Achillessehne gerissen und wird rund neun Monate pausieren müssen.

Der Quarterback hatte zuvor schon mit einem Wadenbeinbruch zu kämpfen, allerdings am linken Bein.

Für Jones kam Rookie Riley Leonard in die Partie.

