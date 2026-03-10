- Anzeige -
NFL - New Orleans Saints: Trade-Gerüchte um Alvin Kamara nach Etienne-Deal

  • Veröffentlicht: 10.03.2026
  • 07:39 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die New Orleans Saints haben mit Travis Etienne einen neuen Running Back. Geben sie dafür Alvin Kamara jetzt ab?

Von Mike Stiefelhagen

Wie die aktuellen Tage zeigen: In der NFL kann es schnell gehen. Auch für Franchise-Legenden.

Das beweisen die Deals von Maxx Crosby (Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens) oder Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers zu den San Francisco 49ers) nur zu gut.

Vielleicht stößt Alvin Kamara dazu. Der Running Back war über Jahre fester Bestandteil der New Orleans Saints. Doch diese sicherten sich jetzt Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars.

Er unterschreibt einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar. Ordentlich Geld! Und zwei gut bezahlte RBs sieht man selten.

Verlässt Kamara jetzt die Saints?

Saints-Legende Kamara droht der Absprung

Laut "ESPN"-Insider Adam Schefter fragen sich Kamara und auch andere Teams inzwischen, ob er per Trade abgegeben werden könnte. In Kamaras Vertrag gibt es keine No-Trade-Klausel.

Der 30-Jährige hat jedoch in der Vergangenheit öffentlich erklärt, dass er lieber seine Karriere beenden würde, als für ein anderes Team als New Orleans zu spielen.

Möglicherweise ändert sich die Haltung nach dem Etienne-Deal. Die Franchise könnte ihn im weiteren Verlauf dieses Jahres dennoch traden. Sollten die Saints Kamara vor dem 1. Juni traden oder entlassen, hätte das erhebliche Auswirkungen auf den Salary Cap.

NFL: 2 Milliarden Dollar! So sieht das neue Bills-Stadion aus

Eine Entlassung würde in dem Fall 8,9 Millionen Dollar zusätzlich kosten, ein Trade auch noch  7,6 Millionen Dollar.

Nach dem 1. Juni wäre es anders. Dann würden Teile dieser Belastung auf die Gehaltskosten des Jahres 2027 verschoben, wodurch sich die Bilanz nahezu ausgleichen würde. Im Fall einer Entlassung entstünden dann nur etwas mehr als 888.000 Dollar an Kosten, bei einem Trade würden sie sogar 456.000 Dollar einsparen.

New Orleans Saints: Kamara vor Karriereende?

Es ist also unwahrscheinlich, dass Kamara vor dem NFL Draft 2026 abgegeben wird. Generierte Draft-Picks wären also erst frühestens 2027 denkbar. Ein neues Team müsste Kamaras Gehalt übernehmen. Und es ist eher schwer vorstellbar, dass eine Organisation diesen Preis für einen 30 Jahre alten Running Back zahlen würde. Plus ein mögliches Trade-Angebot.

Kamara könnte sich aber auch dazu entschließen, seine Karriere zu beenden.

Dann würde er allerdings auf die noch garantierten drei Millionen Dollar in seinem Vertrag verzichten. Dennoch scheint das für Insider kein undenkbares Szenario, da Kamara in den vergangenen Jahren verstärkt mit Verletzungen kämpft.

Die Etienne-Verpflichtung zeigt auf jeden Fall, dass eine Ära zu enden droht.

