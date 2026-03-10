- Anzeige -

Saints-Legende Kamara droht der Absprung Laut "ESPN"-Insider Adam Schefter fragen sich Kamara und auch andere Teams inzwischen, ob er per Trade abgegeben werden könnte. In Kamaras Vertrag gibt es keine No-Trade-Klausel. Der 30-Jährige hat jedoch in der Vergangenheit öffentlich erklärt, dass er lieber seine Karriere beenden würde, als für ein anderes Team als New Orleans zu spielen. Möglicherweise ändert sich die Haltung nach dem Etienne-Deal. Die Franchise könnte ihn im weiteren Verlauf dieses Jahres dennoch traden. Sollten die Saints Kamara vor dem 1. Juni traden oder entlassen, hätte das erhebliche Auswirkungen auf den Salary Cap.

Eine Entlassung würde in dem Fall 8,9 Millionen Dollar zusätzlich kosten, ein Trade auch noch 7,6 Millionen Dollar. Nach dem 1. Juni wäre es anders. Dann würden Teile dieser Belastung auf die Gehaltskosten des Jahres 2027 verschoben, wodurch sich die Bilanz nahezu ausgleichen würde. Im Fall einer Entlassung entstünden dann nur etwas mehr als 888.000 Dollar an Kosten, bei einem Trade würden sie sogar 456.000 Dollar einsparen.

