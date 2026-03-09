- Anzeige -
American Football

NFL - Kansas City Chiefs: Travis Kelce verlängert - das ist sein neuer Vertrag

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 09:40 Uhr
  • ran.de

Travis Kelces Zukunft war lange offen. Jetzt hat sich der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs entschieden, eine weitere Saison in der NFL dranzuhängen.

Lange brodelte die Gerüchteküche um Travis Kelce.

Doch kurz bevor die Free Agency startet, ließ der Star-Tight-End und sein Management durchsickern, dass der 36-Jährige ein weiteres Jahr bei den Kansas City Chiefs dranhängen wird.

Kelce wird offiziell zwar Free Agent, doch einem Bericht des "NFL Network" zufolge soll ein Wechsel zu einem anderen Team für Kelce nie in Frage gekommen sein. Demnach wird Kelce um ein Jahr und 12 Millionen Dollar verlängern, inklusive Boni sind sogar 15 Millionen Dollar möglich.

Travis Kelce: Chiefs-Legende und Pro-Bowl-Dauergast

Die Chiefs-Legende wurde 2013 von KC in der dritten Runde gedraftet und spielte seither für keine andere NFL-Franchise.

Neben zahlreichen Rekorden gewann Kelce drei Super Bowls und wurde seit 2015 jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt.

Auch interessant: Dolphins entlassen Tua: Neues Team steht wohl fest

