NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Star-Receiver Mike Evans findet ein neues Team

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 21:52 Uhr
  • ran

Das ist ein echter Paukenschlag: Mike Evans verlässt die Tampa Bay Buccaneers nach zwölf Spielzeiten und schließt sich den San Franciso 49ers an.

Der Star-Receiver unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Bay Area und verlässt die Bucs als lebende Legende. Sein neuer Vertrag bei den 49ers soll 60,4 Millionen Dollar wert sein.

Mit 662 Punkten ist der 32-Jährige der Rekordscorer der Buccaneers. Evans erzielte 108 Touchdowns, wurde sechs Mal in den Pro Bowl berufen und gewann mit dem Team 2021 den Super Bowl.

Nun schlägt der siebte Pick des NFL-Drafts von 2014 ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

"Es ist nie leicht, sich von einer Legende wie Mike Evans zu verabschieden, aber heute sind wir voller Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, was er während seiner außergewöhnlichen zwölfjährigen Karriere als Buccaneer geleistet hat", schrieb die Franchise in einer Mitteilung.

Das Ziel sei es eigentlich gewesen, dass Evans seine Karriere in Tampa Bay beenden würde, aber während der Verhandlungen sei klar geworden, dass der Receiver eine neue Herausforderung suche.

Mike Evans sucht eine neue Herausforderung

Es sei Evans bei seiner Entscheidung nicht um Geld gegangen, erklärte auch dessen Berater Deryk Gilmore: "Die Buccaneers haben sich sehr um ihn bemüht und ihm ein sehr gutes Angebot unterbreitet, um ihm zu zeigen, wie sehr sie ihn schätzen. Letztendlich fiel die Entscheidung einfach deshalb, weil Mike eine neue Herausforderung und eine neue Chance gesucht hat, während er noch das Gefühl hat, dem Sport viel geben zu können."

Evans spielte elf Saisons in Folge mit mehr als 1.000 Receiving Yards – diesen Rekord teilt er sich mit Hall-of-Famer Jerry Rice. Ein Schlüsselbeinbruch in Week 7 der vergangenen Saison verhinderte eine weitere 1.000-Yards-Saison.

Evans ist einer von nur zehn Spielern in der Geschichte der NFL mit mindestens 13.000 Receiving Yards und 100 Receiving Touchdowns – nun wird er in San Francisco versuchen, seine Statistiken weiter auszubauen.

