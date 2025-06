Damals gab er in einem Statement an, dass seine Leidenschaft für Football abnahm und anhaltende Verletzungen seine Entscheidung vereinfachten.

2023 wechselte er von den Las Vegas Raiders zu den New York Giants. Nach nur einer Spielzeit im "Big Apple" entschied er die Football-Schuhe an den Nagel zu hängen.

New York Giants: Spielzüge als Fullback ließen Waller zweifeln

Es geht dabei um die erste halbe Zeit in der damaligen Woche sechs gegen die Buffalo Bills. Waller verrät bei "WKBW", dass Head Coach Brian Daboll ihn anders einsetzte, als seine Trainer vorher.

Daboll setzte ihn demnach weniger als Passempfänger ein und mehr als Blocker, etwas, dass Waller missfiel:

"Ich wusste, ich werde meine Karriere beenden, als wir in Buffalo gespielt haben. Es war ein kontroverses Spiel. Ich wurde in einer Situation klar festgehalten, doch die Referees haben es nicht geahndet. Wir haben im ersten Quarter ein "Counter-lead running play" gespielt und ich musste dabei quasi die Rolle eines Fullbacks einnehmen, um den Ballträger ein Loch zum Durchschlüpfen zu ermöglichen. Das Play hat funktioniert. Nach dem Drive saß ich dann aber am Seitenrand und dachte nur 'Was zum Hölle mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Ich will kein Fullback sein. Ich möchte generell diese Sch***e nicht mehr tun.'