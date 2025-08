Der zweite Pick des diesjährigen NFL-Drafts Travis Hunter wurde während seiner College-Zeit sowohl als Cornerback als auch als Wide Receiver eingesetzt. Seine NFL-Karriere scheint in der Offensive zu starten. Eine absolute Seltenheit in der NFL sind Spieler, die in der Offensive und in der Defensive spielen können. Hunter ist einer von diesen Athleten. Die Jacksonville Jaguars haben gestern das erste Depth Chart veröffentlicht. Das Depth Chart listet die startenden Spieler auf, die in einer bestimmten Position beginnen, sowie deren Ersatzspieler, die einspringen können, falls ein Starter ausfällt oder nicht seine beste Leistung zeigt. In diesem Kader wird Travis Hunter als startender Wide Receiver in der Offensive gelistet. Er ist zwar auch für die Defensive eingeplant, dort jedoch nur als Ersatz. Im College kam Hunter "Pro Football Focus" zufolge auf 753 offensive Snaps und 776 defensive Snaps.

Travis Hunter: NFL Coach glaubt fest an Fähigkeiten seines Schützlings Der neue Coach der Jacksonville Jaguars, Liam Coen, kann sich vorstellen, dass Hunter etwas noch nie dagewesenes erreichen kann. In der "Rich Eisen Show" zeigte er sich optimistisch, dass Hunter offensiver UND defensiver Rookie of the Year werden kann.

