NFL - Philadelphia Eagles: "Schockiert" - Saquon Barkley schlägt Einladung von Donald Trump aus

Eagles-Star Saquon Barkley schlägt eine Einladung von US-Präsident Donald Trump aus und zeigt sich "schockiert".

Saquon Barkley hat eine Einladung von US-Präsident Donald Trump, in dessen Rat für Sport, Fitness und Ernährung mitzuwirken, abgelehnt. Nach dem Training der Philadelphia Eagles erklärte der NFL-Star, er sei "schockiert" gewesen, als sein Name in diesem Zusammenhang genannt wurde.

"Vor ein paar Monaten wurde mein Team auf den Rat aufmerksam gemacht. Ich bin also nicht wirklich damit vertraut", erklärte der 28-Jährige.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr beschäftigt sein würde, daher dachten meine Familie und ich, dass es wahrscheinlich das Beste wäre, das Angebot nicht anzunehmen."

Und weiter: "Ich war definitiv etwas schockiert, als mein Name genannt wurde. Ich gehe davon aus, dass es etwas Großartiges ist, daher weiß ich es zu schätzen, aber ich war trotzdem etwas schockiert, als mein Name genannt wurde."