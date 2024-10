Ein enttäuschenderes Geburtstagsgeschenk hätten ihm seine Cowboys am Sonntag allerdings kaum machen können. Die 9:47-Blamage gegen die Detroit Lions war die höchste Heimpleite in der Franchise-Historie.

Und dennoch hat sich in den zurückliegenden Jahren wenig geändert. Weiter als in die Divisional Playoffs ging es in den vergangenen zehn Spielzeiten nicht. An der Spitze der Franchise steht nach wie vor der nun 82-Jährige Jones.

Und dennoch sorgt der sogenannte "Recency Bias", also die Tendenz, jüngeren Ereignissen eine größere Bedeutung beizumessen, dafür, dass Jones auch bei vielen Cowboys-Fans heftig in der Kritik steht.

All das geht in erster Linie auf das Werk Jones' zurück und sollte bei jeglicher Kritik nicht außen vor gelassen werden.

DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys) Schock für die Dallas Cowboys: Defensive End DeMarcus Lawrence muss auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Beim Spiel gegen die New York Giants in Woche 4 verletzte er sich am rechten Fuß. Laut "ESPN" fällt er bis zu acht Wochen aus, könnte also zum Saisonendspurt wieder fit sein. Ersatz ist auch schon da: Die Cowboys holten KJ Henry vom Practice Squad der Cincinnati Bengals.

Taysom Hill (New Orleans Saints) Bei der 24:26-Niederlage gegen die Atlanta Falcons verletzte sich zuletzt Saints-Star Taysom Hill. Nun steht auch die genaue Diagnose fest - und sie isr ein herber Rückschlag für die Franchise aus New Orleans. "Er hat Rippenbrüche", bestätigte Saints-Coach Dennis Allen. Wann der 34-Jährige wieder in der NFL auf dem Feld stehen kann, steht noch nicht fest.

Micah Parsons (Dallas Cowboys) Im vierten Viertel zog sich Micah Parsons beim 20:15-Sieg über die New York Giants in Woche 4 eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. Das MRT zeigte in der Folge eine schwere Verstauchung. In Woche 5 kam er nicht zum Einsatz, auch in Woche 6 wird er für sein Team nichts ausrichten können.

Joey Bosa (Los Angeles Chargers) Joey Bosa musste das Feld in Woche 3 verletzt verlassen. Der Star-Defensive-End konnte aufgrund einer Hüftverletzung nicht weiterspielen. Das Spiel gegen die Chiefs in Woche 4 verpasste er deswegen, nun hatten die Chargers ihre Bye Week. Ob er in Woche 6 wieder dabei ist, ist noch offen.

Davante Adams (Las Vegas Raiders) Letztmals stand Raiders-Receiver Davante Adams, um den es reichlich Trade-Gerüchte gibt , in Woche 3 gegen die Panthers auf dem Rasen. Seitdem war der Passempfänger, der an Oberschenkelproblemen leidet, nicht mehr Teil des Aufgebots - und daran wird sich auch in Woche 6 nichts ändern.

Jevon Holland (Miami Dolphins) Starting Safety Jevon Holland musste beim 15:10-Sieg gegen die New England Patriots in Woche 5 wegen einer Handverletzung vom Platz. Kurz darauf bestätigten sich die Befürchtungen: Holland hat sich einen Knochen in der Hand gebrochen und wird den Dolphins "einige Zeit" fehlen.

Marshawn Kneeland (Dallas Cowboys) Aufatmen bei den Dallas Cowboys. Marshawn Kneeland hat sich im Sunday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers in Woche 5 nicht wie zunächst befürchtet am Kreuzband verletzt. Es liegt stattdessen ein Teilriss des Außenmeniskus, der eine Operation erforderlich macht, vor. Damit kann der Rookie-Defensive-End in dieser Saison wohl aufs Feld zurückkehren.

Khalil Shakir (Buffalo Bills) Khalil Shakir, bislang die zuverlässigste Anspielstation von Bills-Quarterback Josh Allen, war in Woche 5 gegen Houston aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mit dabei. Ein einsatz in Woche 6 ist fraglich.

Malik Nabers (New York Giants) Der Wide Receiver zog sich bei der Pleite gegen die Dallas Cowboys in Woche 4 eine Gehirnerschütterung zu. Von selbiger hat sich der Youngster bislang nicht erholt und fällt nach Woche 5 auch in Woche 6 aus.

Anthony Richardson (Indianapolis Colts) Im Spiel in Week 4 gegen die Steelers musste Quarterback Anthony Richardson die Partie in der ersten Hälfte mit einer Hüftverletzung verlassen, zurück kam er nicht mehr. In Woche 5 reichte es nicht für einen Einsatz, Backup-QB Joe Flacco übernahm. Die Entscheidung für Woche 6 steht noch aus - es wird aber erwartet, dass der Spielmacher wieder auf dem Feld steht.

De'Von Achane (Miami Dolphins) Bittere Nachrichten für die ohnehin verletzungsgeplagten Dolphins. Running Back De'Von Achane, einer der wichtigsten Playmaker bei Miami, zog sich im Spiel gegen die New England Patriots in Woche 5 eine Gehirnerschütterung zu. Ob er in Woche 6 spielen kann, ist aktuell unklar. Er ist als "fraglich" eingestuft.

Derek Carr (New Orleans Saints) Bittere News für die New Orleans Saints. Laut NFL-Insider Jay Glazer müssen die Saints ungefähr einen Monat auf Quarterback Derek Carr verzichten. Der Routinier hatte sich eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen. Vorerst wird er durch Rookie Spencer Rattler ersetzt.

Chris Olave (New Orleans Saints) Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers müssen die New Orleans Saints ohne Star-Receiver Chris Olave auskommen. Der Passempfänger musste nach einem Catch einen harten Hit gegen den Kopf einstecken. Im Anschluss wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, Olave wird also in dieser Partie nicht mehr auflaufen können.

Aidan Hutchinson (Detroit Lions) Nach der Partie zeigte sich Dan Campbell geschockt. "Ich hasse es für Hutch. Das ist hart", so der Head Coach auf der Pressekonferenz nach der Partie. Er ergänzte: "Natürlich wird er für eine Weile ausfallen. Es ist schwer, jemanden wie ihn zu verlieren. Wir wünschen ihm natürlich das Beste." US-Medien gehen davon aus, dass der 24-Jährige in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Prescott und der schwere Vertrag

Schließlich war es Jones, der in Dallas auch als General Manager fungiert, der Quarterback Dak Prescott zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte gemacht hat.

231 Millionen US-Dollar erhält Prescott garantiert. Eine Summe, die der Quarterback erst einmal mit Leistung bestätigen muss. In der laufenden Saison steht der Signal Caller nach sechs Spielen gerade einmal bei acht Touchdowns, dafür aber bei sechs Interceptions.

Dass Prescott das viele Geld nicht wert sein soll, ist nicht der einzige Kritikpunkt der Cowboys-Anhänger. Auch das Festhalten an Head Coach Mike McCarthy, welches Jones nach der heftigen Pleite in Woche 6 noch einmal untermauerte, wird in Dallas kritisch gesehen.

McCarthy steht in der fünften Saison an der Seitenlinie in Dallas. Ob es nach dem rumpeligen Saisonstart mit einer Bilanz von 3-3 in dieser Spielzeit für den ganz großen Wurf reicht, dahinter steht ein dickes Fragezeichen.

168 Punkte hat das Team bislang kassiert - das sind nach den Jacksonville Jaguars (178) und den Carolina Panthers (203) die drittmeisten in der laufenden Saison.