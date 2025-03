Die Texans halten mit dem Deal ihren Defense-Star im Kader, der in der abgelaufenen Spielzeit bei den Quarterback-Sacks auf einem ligaweiten geteilten fünften Platz landete. Zwölf Mal erwischte Hunter den gegnerischen Spielmacher. Zudem verbuchte der Routinier 31 Solo Tackles und einen Forced Fumble.

Lediglich Myles Garrett verdient nach seiner Vertragsverlängerung bei den Cleveland Browns mehr als Hunter. Garrett kassiert 40 Millionen US-Dollar in der anstehenden Saison.

Er wird in der kommenden Saison 32 Millionen US-Dollar verdienen und über die gesamten beiden anstehenden Spielzeiten 55,1 Millionen US-Dollar, wovon 54,1 Millionen US-Dollar garantiert sind.

Wie "NFL Network" berichtet, handelt es sich um einen Einjahresvertrag in Höhe von satten 35,6 Millionen US-Dollar. Das macht den 30 Jahre alten Veteran zum zweitbestbezahlten Defensive End in der NFL .

Danielle Hunter als Drittrunden-Pick zu den Vikings

Seine Sack-Bestmarke stellte Hunter in der Saison 2023 auf, als er bei den Minnesota Vikings auf 16,5 Sacks kam.

Ohnehin war es für den Star-Verteidiger die erste Saison in Houston, nachdem er acht Spielzeiten in Minnesota verbrachte. Die Vikings drafteten den 30-Jährigen 2015 in der dritten Runde.