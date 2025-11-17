Anzeige
NFL: Amon-Ra St. Brown schwächelt bei diskussionswürdiger Pleite – so lief es für die Deutschen in Week 11

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 09:41 Uhr
  • Malte Ahrens

Jakob Johnson gibt sein Comeback für die Houston Texans. ran zeigt, wie es für die Deutschen NFL-Spieler um Superstar Amon-Ra St. Brown in Week 11 lief.

von Malte Ahrens

Auch in Woche elf kamen erneut mehrere deutsche Spieler in der NFL zum Einsatz.

Amon-Ra St. Brown unterliegt den Philadelphia Eagles, Brandon Coleman spielt mit den Washington Commanders in Madrid und Jakob Johnson kehrt gegen die Tennessee Titans zurück.

ran zeigt die Leistung der Deutschen in Week 11.

New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions unterlagen dem amtierenden Super-Bowl-Champion aus Philadelphia knapp mit 9:16. Eine strittige Schiedsrichterentscheidung gegen die Lions kurz vor dem Ende des Spiels sorgt dabei für den größten Aufreger der Partie.

St. Brown kam in der Partie auf für ihn unterdurchschnittliche zwei gefangene Bälle für 42 Receiving Yards. Quarterback Jared Goff versuchte den sonst so sicheren Ballfänger zwölfmal zu erreichen. Die zehn misslungenen Versuche unterstreichen die starke Defensivleistung der Eagles.

Den einzigen Touchdown der Lions erzielte St. Browns Receiver-Kollege Jameson Williams im zweiten Viertel. Die Mannschaft aus "Motor City" wäre damit Stand jetzt weiterhin nicht für die Playoffs qualifiziert.

Externer Inhalt

VIDEO: NFL-Highlights: Strittige Flagge entscheidet Lions vs. Eagles

Brandon Coleman (Washington Commanders)

Coleman spielte beim ersten NFL-Spiel in Madrid gegen die Miami Dolphins erneut eine untergeordnete Rolle für die Commanders. Das Spiel verloren die Commanders mit 13:16.

Damit fährt der O-Liner seine Rolle als Reservist weiter und kommt nur sporadisch zum Einsatz. Es ist eine schwierige Saison. Denn zwischen Week 3 und 8 war Coleman sogar gar nicht mehr im offiziellen Spieltagskader.

Der Third-Round-Pick der Commanders war zu Saisonbeginn als Left Guard gestartet, verlor dann aber den Konkurrenzkampf gegen Chris Paul. Durch zusätzliches Training auf verschiedenen Positionen hat sich Coleman in den letzten Wochen aber vorbereitet, um öfter im Notfall einspringen zu können.

VIDEO: NFL-Highlights: Fatale Interception in OT entscheidet Spiel im Bernabeu

Jakob Johnson (Houston Texans)

Deutlich besser lief es für Jakob Johnson, der nach langer Zeit wieder den Sprung in den Spieltagskader der Houston Texans schaffte. Der Stuttgarter feierte in Week 11 sein lang ersehntes Comeback gegen die Tennessee Titans.

In Woche 3 zog sich der Fullback eine Oberschenkelverletzung zu und wurde von seinem Team daraufhin auf die Injured-Reserve-List gesetzt. Gegen die Titans erfolgte nun die sehnlichst herbeigesehene Rückkehr, eine Woche zuvor war es noch zu früh.

Dabei durfte der Stuttgarter einen 16:13-Erfolg feiern.

Die Deutschen in den Practice Squads der NFL

Lenny Krieg: Nach einem starken Auftritt beim Combine unterschrieb Krieg im März einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Am 26. August wurde er im Zuge der finalen Kaderkürzungen entlassen, einen Tag später jedoch wieder ins Practice Squad aufgenommen. Auch in Woche 11 gab es hier keine Veränderungen, Krieg bleibt weiterhin Teil des Practice Squads der Falcons. Das Team verpasste in der Vorwoche eine große Chance für das Berlin-Spiel, wie wir finden.

Für die übrigen Deutschen gilt weiterhin, dass sie in den Practice Squads gelistet sind: Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Offensive Tackle Leander Wiegand (New York Jets) sowie Offensive Tackle Kilian Zierer (Jacksonville Jaguars).

