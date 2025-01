In Detroit haben sie sich in Vorfreude auf den Start der Playoffs etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im Mittelpunkt: Amon-Ra St. Brown.

Als bestes Team der NFC haben die Detroit Lions an diesem Wild-Card-Wochenende spielfrei.

Doch in der Metropole in Michigan dreht sich längst alles um die Lions um ihren deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown und den Start in die Playoffs, auch wenn noch gar nicht feststeht, welches Team am nächsten Wochenende der Gegner sein wird.

Wie sehr sich die Lions und die Stadt Detroit auf die Playoffs freuen und wie sehr St. Brown mittlerweile in der Motorcity verehrt wird, wurde in der vergangenen Nacht deutlich.

Da nämlich zauberten Drohnen ein spektakuläres Bild von St. Brown in den Himmel über der Stadt – das Motiv war selbstverständlich sein ikonischer Jubel nach einem Touchdown gegen die Green Bay Packers.

Den feierte er Anfang November beim 24:14-Sieg mit einem Kopfstand, der anschließend in den Sozialen Medien viral ging.

Sollte Green Bay am Sonntagabend in der Wild Card Round bei den Philadelphia Eagles (ab 22:30 Uhr im Liveticker) gewinnen, käme es am nächsten Wochenende erneut zum Aufeinandertreffen der Lions mit den Packers.