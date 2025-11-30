HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN
NFL - Detroit Lions: Comeback geplatzt! Frank Ragnow kehrt nicht zurück
- Aktualisiert: 30.11.2025
- 10:36 Uhr
- ran.de
Die Detroit Lions können nicht wie erhofft auf Frank Ragnow zurückgreifen. Das Comeback des Centers ist überraschend geplatzt.
Frank Ragnow wird nicht in die NFL zurückkehren, das Comeback des Centers bei den Detroit Lions kommt nicht zustande. Ragnow hatte unter der Woche seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet.
Allerdings ist der 29-Jährige nicht fit. Der Center hat den medizinischen Check nicht bestanden, als er am Samstag in der Lions-Facility die notwendigen Meetings durchlief.
"Die Untersuchung hat eine Muskelverletzung dritten Grades an der Oberschenkelrückseite ergeben, die ihn für den Rest der Regular Season außer Gefecht setzt. Aus diesem Grund wird Frank nicht zu den Lions zurückkehren. Frank war immer ein absoluter Teamplayer und ein echter Krieger. Er wird für immer ein Lion bleiben", teilte das Team mit.
Lions von der Schwere der Verletzung überrascht
Lions-Head-Coach Dan Campbell zeigte sich enttäuscht und erklärte, dass dem Klub die Verletzung bekannt war. "Wir hatten eine Ahnung – aber wir hatten absolut nicht damit gerechnet, wie heftig es am Ende wirklich sein würde", sagte Campbell.
Wie der Trainer weiter erklärte, ist über eine mögliche Rückkehr zu einem späteren Zeitpunkt nicht gesprochen worden.
Die Lions hätten Ragnow vor allem jetzt gut gebrauchen können. Das Team steht nach der 24:31-Pleite an Thanksgiving gegen die Green Bay Packers bei 7-5 und bangt auch aufgrund eines herausfordernden Restprogramms um die Playoffs. Wie zudem auch um den Einsatz von Receiver Amon-Ra St. Brown.