NFL: Detroit Lions fordern Playoff-Revolution für die Wild Card Round

Die Detroit Lions wollen die Playoffs revolutionieren. Einen entsprechenden Vorschlag reichten sie für das jährliche Liga-Meeting ein.

Von Kai Esser

Während die NFL im Vergleich zu Fußball-Ligen eine eigentlich harmonische Liga ist, ist es dennoch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man einem Divisionsrivalen nicht hilft.

Die Detroit Lions jedoch springen nun vor allem den Minnesota Vikings zur Seite. Die Franchise aus Michigan hat eine potentielle Regeländerung offiziell vorgeschlagen, die die Playoffs revolutionieren würde.

Diese besagt, dass die Setzliste in den Playoffs nicht mehr nach Divisionssieger gehen würde, sondern einzig und allein nach gewonnenen Spielen. Die Vikings gewannen zwar 14 Saisonspiele, waren aber nur an Nummer fünf in der NFC gesetzt, da die Lions die Division mit einem Sieg mehr gewannen. Zudem musste Minnesota auswärts ran.

Nach der neuen Regel wären die Vikings an drei in der NFC gesetzt gewesen.