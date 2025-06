Ragnow, der 2018 von den Lions in der ersten Runde an Nummer 20 gedraftet wurde, wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen.

Der Star-Center gab am Montag sein Karriereende bekannt - mit nur 29 Jahren.

Mit Frank Ragnow verabschiedet sich einer der besten Center seiner Zeit aus der NFL. Seinem ramponierten Körper will er nicht noch mehr zumuten.

Ragnow verabschiedet sich mit einem emotionalen Post

"Die vergangenen Monate waren sehr anstrengend, da ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass meine Football-Reise zu Ende ist und ich mich offiziell aus der NFL zurückziehe", schrieb Ragnow auf Instagram.

In seinem emotionalen Abschiedspost wurde deutlich, wie schmerzhaft die aktiven Jahre in der NFL gewesen waren. "Ich habe versucht, mir einzureden, dass es mir gut geht, aber das stimmt nicht und es ist an der Zeit, meiner Gesundheit und der Zukunft meiner Familie Vorrang zu geben", schreibt er weiter.