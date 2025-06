NFL: Tom Brady - 41 Jahre alter Tight End könnte ihn in einer Statistik überholen

In einer anderen jedoch schon. Einer seiner Meilensteine basiert auf seinen Statistiken als Passempfänger.

Während Brady 23 NFL -Spielzeiten aktiv war, würde Lewis bei einer erneuten Vertragsunterschrift in seine 20. Spielzeit gehen. In dieser Statistik geht noch keine unmittelbare Gefahr für Brady aus.

Tom Brady hat sich den "GOAT-Status" auch durch seine vielen Rekorde verdient. In einer Statistik hält er eine Top-Position, die jetzt wackelt. Und das durch einen Nicht-Quarterback.

Tom Brady hält einige NFL-Rekorde. Doch in einer Statistik wackelt seine Position. Die Gefahr geht von einem 41 Jahre alten Tight End aus, der momentan nicht mal bei einer Franchise unter Vertrag steht.

NFL: Marcedes Lewis bedroht Brady-Statistik

Denn in 2018 fing er damalige Quarterback der New England Patriots einen Pass über sechs Yards.

Dadurch hat er die zweitmeisten Receiving Yards eines Spielers, der über 40 Jahre alt ist. Auf Platz eins ist Jerry Rice mit 2,169 Receiving Yards, der Rekord bleibt auch erstmal.

Auf Platz drei ist Lewis! Mit zwei Yards. Mehr Spieler über 40 gab es gar nicht, die sich hier hätten einreihen können. Lediglich Brett Favre, der jedoch mit -2 Yards hinter allen ist, die gar nichts gefangen haben.

Lewis fehlt ein Catch über fünf Yards, um Brady zu überholen. Dem Vernehmen nach will er die kommende Saison wieder angreifen und sucht aktuell ein NFL-Team. Laut einem Interview bei "Up And Adams" soll es sein finales NFL-Jahr werden.