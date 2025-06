NFL: Washington Commanders erwarten noch besseren Jayden Daniels

In der Vorbereitung auf die neue Saison berichten NFL-Insider vor Ort von einem gelassenen Daniels. Zwischen den Drills im Camp sorge er für gute Laune, aber sobald es ernst werde, sei er punktgenau da, wie schon in der abgelaufenen Saison.

Der Quarterback führte die Commanders zu einer 12:5-Bilanz und in das Championship Game der NFC. Dort war erst gegen den späteren Champ, die Philadelphia Eagles , Schluss.

Im NFL Draft 2024 holte ihn die Franchise an zweiter Stelle, der Rest ist eine bislang erfolgreiche Geschichte. Daniels wurde "Offensive Rookie des Jahres", stand im ligaweiten QB-Rating auf Rang vier und überzeugte mit 3,568 Passing Yards, 25 Touchdowns und 891 Rushing Yards.

Washington Commanders: Jayden Daniels führt an

Seine Mitspieler loben ihn: "Er ist schlau und hat jederzeit die Kontrolle," wurde bei den "OTAs" gesagt.

Offensive Coordinator Kliff Kingsbury fügt - vom Hype angesteckt - an: "Es macht Spaß ihm zuzusehen. Er denkt nicht viel nach, er spielt schnell und vertraut auf sein Talent. Das ist exakt, was wir sehen wollen. Ich glaube, er wird diese Saison nochmal einen richtigen Sprung machen".

Um Daniels dabei zu helfen, haben die Commanders ihre Offense durch diverse Transactions verstärkt. Pro Bowl Left Tackle Laremy Tunsil wurde verpflichtet, aber auch Wide Receiver Deebo Samuel. Zudem wurden mit Tackle Josh Conerly Jr. und WR Jaylin Lane weitere Draft-Picks für Daniels Umfeld investiert.

Head Coach Dan Quinn stimmt seinem OC zu: "Er investiert eine Menge an Arbeit, die nicht jeder sieht, damit er bereit ist zu spielen, damit er anderen helfen kann, mit ihnen eine Verbindung schafft. Es gibt keinen Zweifel an ihm. Er ist fokussiert und voll darauf aus, besser zu werden. Wir schätzen das an ihm."